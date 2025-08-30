Ingrediente estrella: pan brioche con salchichón cobanero

Uno de esos deleites es el pan brioche con salchichón cobanero y samat, receta preparada con ingredientes locales por la chef Nataly Yat. “Escuchar el sonido hueco al golpear el pan indica que está bien horneado”, recomienda Yat. El complemento perfecto para esa comida especial.

Ingredientes

15 g de levadura fresca

1 cucharada de azúcar

2 onzas de leche

250 g de harina

5 g de sal

1 huevo grande

50 g de mantequilla

1 taza de samat finamente picado

5 onzas de salchichón cobanero, cortado en cubos pequeños

Para la costra o barniz

1 yema de huevo

1 cucharada de leche líquida

Preparación

En un bol, mezclar la levadura fresca con el azúcar, la sal, la leche tibia (no caliente) y una parte de la harina para formar una mezcla inicial. Esperar unos minutos, hasta que empiece a espumar, señal de que la levadura está activa. En otro recipiente, mezclar el resto de la harina con el huevo, ligeramente batido, y la anterior mezcla de levadura. Amasar hasta integrar bien. Quedará algo pegajosa. Incorporar la mantequilla en cubos. Continuar amasando hasta que se absorba por completo y la masa quede lisa y elástica. Bolear y deja leudar la masa bien tapada en un lugar cálido durante unos 60 a 90 minutos, hasta que duplique su volumen. Estirar la masa en forma de rectángulo. Agregar el samat y el salchichón cobanero por toda la superficie de la masa. Enrollar y cerrar los bordes con cuidado. Colocar en la bandeja. Dejar fermentar nuevamente de 30 a 45 minutos, bien cubierta, hasta que duplique su tamaño. Transcurrido ese tiempo, barnizar la masa con una brocha, al mezclar la yema de huevo y la leche. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Hornear de 25 a 30 minutos. Dejar enfriar sobre rejilla para evitar la condensación en la base. Rodajear y disfrutar.

Ingrediente estrella

El salchichón cobanero es un embutido tradicional de Guatemala, originario de Cobán, Alta Verapaz. Se distingue por su forma de elaboración e ingredientes locales de la región.

Está elaborado, principalmente, con carne de cerdo, combinada con un menor porcentaje de carne de res. Se prepara con gran intensidad de especias, de las cuales destaca el chile cobanero. Adquiere un sabor especial con los toques que cada familia aporta a la receta. Una de sus principales características es el proceso de ahumado lento con leña, que le brinda su sabor único y distintivo.

Perfil de la chef

Nataly Yat estudió Ingeniería en Industria Alimentaria en la Universidad San Carlos de Guatemala.

Cursó la carrera de chef internacional en Intecap Cobán y se especializó en el área de Gastronomía en la Escuela de Formación de Instructores de Intecap en la ciudad de Guatemala.

Se certificó como supervisora de Plantas Industriales e hizo pasantías en la cadena de restaurantes y hoteles Grand Oasis Palm en Cancún, México.

También se certificó en Procesamiento de Alimentos y Diseño de Empaques en la Universidad de Ciencia y Tecnología en la ciudad de Kaohsiung en Taiwán, China.