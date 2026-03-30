Invitan a recorrido gratuito en bicicleta desde el parque Jocotenango

Termine la Semana Santa pedaleando y asista al recorrido en bicicleta de este domingo 5 de abril, que inicia y finaliza en el parque Jocotenango, 6a. avenida y 3a. calle, zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

La participación es gratuita y está dirigida a todas las edades. Solo debe presentarse en el parque a las 9 horas, con una bicicleta en buen estado. Los organizadores recomiendan haber desayunado antes de llegar, llevar hidratación, ropa cómoda de colores vistosos, un dulce de mil y un kit de pinchazos.

“Si te quieres divertir a la Masa debes asistir. Pedaleando, pedaleando aprendamos a convivir”, publicó Masa Crítica Guatemala, organizadora de la actividad.

La entidad promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y amigo del medioambiente, y vela por el derecho y la reivindicación de los usuarios. Para ello, realiza recorridos ecológicos el primer domingo de cada mes, a las 9 horas, con inicio y final en el parque Jocotenango.

Fecha:

Domingo 5 de abril de 2026.

Hora:

9 horas.

Lugar:

Parque Jocotenango, 6a. avenida y 3a. calle, zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

Precio:

Participación gratuita.

Recomendaciones:

Revisar que su bicicleta esté en buen estado.

Desayunar antes de llegar.

Llevar hidratación.

Usar ropa cómoda y de colores vistosos.

Llevar un dulce de mil .

Portar kit de pinchazos.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.