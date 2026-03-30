Salud y Familia
Invitan a recorrido gratuito en bicicleta desde el parque Jocotenango
Si tiene una bicicleta en buen estado, tiene todo lo necesario para participar en esta actividad.
Masa Crítica Guatemala promueve el uso de la bicicleta, con recorridos mensuales en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Masa Crítica Guatemala)
Termine la Semana Santa pedaleando y asista al recorrido en bicicleta de este domingo 5 de abril, que inicia y finaliza en el parque Jocotenango, 6a. avenida y 3a. calle, zona 2 de la Ciudad de Guatemala.
La participación es gratuita y está dirigida a todas las edades. Solo debe presentarse en el parque a las 9 horas, con una bicicleta en buen estado. Los organizadores recomiendan haber desayunado antes de llegar, llevar hidratación, ropa cómoda de colores vistosos, un dulce de mil y un kit de pinchazos.
“Si te quieres divertir a la Masa debes asistir. Pedaleando, pedaleando aprendamos a convivir”, publicó Masa Crítica Guatemala, organizadora de la actividad.
La entidad promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y amigo del medioambiente, y vela por el derecho y la reivindicación de los usuarios. Para ello, realiza recorridos ecológicos el primer domingo de cada mes, a las 9 horas, con inicio y final en el parque Jocotenango.
Fecha:
Domingo 5 de abril de 2026.
Hora:
9 horas.
Lugar:
Parque Jocotenango, 6a. avenida y 3a. calle, zona 2 de la Ciudad de Guatemala.
Precio:
Participación gratuita.
Recomendaciones:
- Revisar que su bicicleta esté en buen estado.
- Desayunar antes de llegar.
- Llevar hidratación.
- Usar ropa cómoda y de colores vistosos.
- Llevar un dulce de mil .
- Portar kit de pinchazos.
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.