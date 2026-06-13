La lanzaron sin cuerda de seguridad: mujer muere durante un salto de puentismo en Brasil

Una joven de 21 años que se disponía a realizar un salto de puentismo murió al ser lanzada al vacío sin equipo de seguridad. El incidente quedó grabado en videos que se han viralizado en las redes sociales.

El hecho ocurrió este sábado 13 de junio del 2026, cerca de las 10 horas (7 horas en Guatemala), durante una caminata en la Ponte do Esqueleto, una conocida ruta de senderismo y turismo de aventura ubicada en el municipio de Limeira, estado de São Paulo, Brasil, informó la Policía Militar.

Las imágenes captadas por personas que se encontraban en el lugar muestran cómo dos instructores de puentismo cargan a la mujer y la lanzan al vacío. La víctima llevaba únicamente un casco.

Segundos después se escuchan los gritos de los presentes, quienes alertan: "¡Gente, la cuerda!". Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues la joven cayó al precipicio.

Según informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento los instructores no revisaron ni fijaron correctamente los arneses y cables de seguridad, por lo que la mujer fue lanzada al vacío sin protección y sufrió múltiples lesiones.

Personas que presenciaron el hecho corrieron para auxiliar a la joven, pero cuando llegó el equipo médico constató que había fallecido debido a la gravedad de los golpes. La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.

Dos de los presuntos responsables intentaron huir hacia una zona boscosa, pero fueron capturados con apoyo de un helicóptero de la Policía Militar.

En total, seis personas fueron trasladadas a una comisaría para ser interrogadas por este hecho. Hasta el momento, tres permanecen detenidas mientras las autoridades determinan su posible responsabilidad en el incidente.

El sendero cuenta con un viaducto situado a una altura de entre 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para actividades de alto impacto, como el bungee jump y el rope jump. Pero en esta ocasión, la actividad terminó en tragedia.

Con información de EFE.