La negociación: sus pasos y herramientas para alcanzar los objetivos

Es aquí donde verdaderamente inicia la aventura de la negociación, es como los grandes atletas; el ganador de la medalla de oro no comienza la competencia cuando aparece el juez o árbitro y se da el pistoletazo de salida o pitazo inicial, no, él comienza un tiempo antes a prepararse; sistema mental, emociones, ropa que vestirá, alimentación, hidratación, la compañía que requerirá, etc.

Algunas reflexiones que son fundamentales como hablar con usted mismo y tener toda la claridad de lo que se desea o quiere del encuentro negociador, todo ello requiere una preparación.