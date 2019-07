Las causas de la artritis reumatoide y cómo se puede controlar esta enfermedad

La artritis reumatoide afecta en especial a las mujeres y los síntomas suelen presentarse desde los 15 años. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Para comprender un poco más de esta enfermedad, el médico reumatólogo Estuardo Anzueto comenta que existen más de 100 tipos de artritis o enfermedades asociadas y la reumatoide es una de la principales.

Esta enfermedad causa inflamación en las articulaciones, es autoinmune, lo que representa que el mismo sistema inmunitario ataca por error. Se manifiesta con hinchazón, dolor y disminución del movimiento.

La Clínica Mayo explica que podría comenzar con dolores en las articulaciones pequeñas, como aquellas que unen los dedos de las manos con las manos y los dedos de los pies.

Mientras avanza los síntomas se extienden a las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, la cadera y los hombros. Anzueto, agrega que se da de forma refleja, es decir que se producen en las mismas articulaciones en ambos lados del cuerpo.

Un 40% de pacientes también refieren otros síntomas que no se relacionan con articulaciones y aparecen problemas en la piel, pulmones, tejido nervioso, entre otros.

Detectarla a tiempo requiere estar atentos a los síntomas que presenta el cuerpo. Si estos persisten por más de dos semanas es relevante consultar a un médico especialista, un reumatólogo y así verificar qué está causando las molestias.

Es busca de la causa

El médico Anzueto explica que esta enfermedad afecta en especial a mujeres, entre los 15 y 45 años. Una etapa productiva de la vida.

Algunos estudios refieren que pacientes pasan de cinco a ocho años para ser diagnosticados y a esas alturas las consecuencias podrían ser graves.

Después de dos años sin un tratamiento adecuado, la artritis reumatoide -AR-, podría afectar y dañar cartílagos, huesos, tendones y ligamentos. En esta etapa ya podrían estar presentes deformidades que no pueden revertirse.

Aunque no existe una causa definida para que se desarrolle se relaciona con genética y el debilitamiento del sistema inmunológico.

Los tratamientos

El mejor tiempo para tratar una artritis de este tipo se da entre tres y seis meses, el tiempo para que la enfermedad logre controlarse de mejor forma.

El diagnóstico no es sencillo. No todo dolor representar AR, y no existe una prueba que indique con certeza que se padece de esta enfermedad y se requieren de diversidad de exámenes para confirmarlo.

En sangre podría buscarse el factor reumatoide, el cual incluso al salir negativo, tendría que confirmarse al persistir otros síntomas, dice Anzueto.

Paz, agrega que se utilizarán medicamentos regulardores del sistema de defensa del cuerpo, así como antiinflamatorios.

Según el caso, podría necesitarse de esteroides, temporalmente. También están los tratamientos biológicos.

“En cada persona la enfermedad se presenta diferente. Para algunos el cuerpo responderá de manera fácil a los medicamentos mientras otros requieren de opciones más fuertes”, comenta Paz.

Lo cierto es que al recibir los tratamientos adecuados se disminuye la inflamación y se mejora la calidad de vida de los pacientes.

La enfermedad podría representar una inversión mensual en medicinas que van de Q150 a Q1 mil mensuales. En algunos casos y medicamentos más avanzados podría oscilar en los Q75 mil anuales.

El ritmo de vida con artritis reumatoide

Al ser diagnosticado con AR es necesario para comenzar evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no fumar. Esto último genera complicaciones incluso se ha tenido situaciones que afectan el tratamiento, dice Anzueto.

El ejercicio está recomendado para los pacientes diagnosticados. Este reduce el dolor y la rigidez, pero es importante que sea de bajo impacto, es decir preferir cuestiones como yoga, tai chi, natación o aquellos que no causen grandes esfuerzos.

Los médicos aclaran que cada persona es distinta y algunas lograrán realizar un tipo de ejercicio más fuerte.

En el tema de alimentación, lo mejor es una dieta balanceada y equilibrada, por lo regular no se prohíbe ningún alimento.

Aunque, la médico Paz agrega que en ciertos pacientes se ha visto que la disminución del consumo de gluten mejora la calidad de vida de los pacientes al ayudarles a diminuir la inflamación y el dolor.

El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, centeno, cebada y cualquier otro alimento hecho con estos granos. Es decir, que se encuentra en el pan hecho con harina de trigo, así como pastas, tortillas de harina, pasteles, galletas, cerveza y en otros alimentos con estos ingredientes.

Los especialistas también refieren en la búsqueda de otras actividades que relajen a las personas. Leer, meditar, pasear o buscar un pasatiempo entretenido será de gran apoyo para mejorar su calidad de vida.

Lo anterior porque algunos pacientes pasan por procesos de depresión. La misma inflamación y el dolor constante están entre las causas para desarrollarla.

Al ser una enfermedad que afecta a las mujeres y hombres en edad reproductiva, se recomienda decirle al médico cuando se desee un embarazo. Esto por lo menos de seis meses a un año antes, porque se deben evitar algunos medicamentos para no tener complicaciones para el bebé.

>La verdad sobre las pastillas contra el dolor

>La osteoartritis, ese dolor que no se quita con nada

>Convivir con amigos ayuda a combatir el dolor