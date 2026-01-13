Lonchera saludable: estrategia para mejorar la alimentación diaria de niños y adultos

Las loncheras no son un asunto exclusivo de niños y adolescentes. También los adultos pueden beneficiarse de esta opción que permite contar con alimentos frescos y saludables a lo largo del día.

Guatemala tiene una ventaja: en los mercados se encuentran vegetales, frutas y todos los grupos alimenticios necesarios para preparar meriendas variadas.

Aunque no siempre es una tarea sencilla, con un poco de organización y al planificar las compras, el proceso se facilita.

Un artículo publicado en Prensa Libre señala, con base en recomendaciones de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala, que conviene antes de comprar:

establecer el número de personas que se beneficiarán del plan,

definir los alimentos según las edades,

planificar menús y calcular porciones.

En este punto, es útil conversar en familia, conocer los gustos de cada integrante e incluir propuestas que aporten bienestar. Incluso, es posible orientar mejor los menús con el apoyo o la asesoría de profesionales en nutrición.

Una buena estrategia es elaborar un calendario de comidas en conjunto. Siempre que sea posible, participar en la preparación ayuda a fortalecer vínculos y facilita el disfrute de los alimentos.

También se recomienda establecer horarios fijos para comidas y refacciones. Dentro de la planificación, lo ideal es limitar el consumo de pasteles y galletas, así como priorizar frutas y otras opciones saludables.

Durante la jornada diaria o semanal establezcan un día para comer en familia porque trae beneficios adicionales: fortalece la comunicación y permite compartir un momento sin distractores como la televisión o el teléfono móvil. Estos espacios pueden convertirse en instantes de paz y de conexión.

Además, son oportunidades ideales para inculcar hábitos saludables: desde elegir el menú hasta saborear los alimentos. Para los más pequeños, que aprenden por imitación, estos momentos son clave para su formación.

Otro aspecto fundamental es mantenerse hidratado durante el día. Además de agua, se pueden consumir café con moderación, té verde o rojo, y evitar las bebidas gaseosas o energizantes.

Quienes trabajan fuera de casa o en turnos nocturnos también pueden beneficiarse de preparar loncheras saludables.

Otras estrategias

"Es difícil mejorar la alimentación si solo se piensa en lo que se come. Es necesario ampliar la mirada y observar qué está ocurriendo, dónde se está o cómo se siente uno antes, durante y después de comer", afirman Yolanda Fleta y Lara Lombarte en su libro Las emociones se sientan a la mesa.

Por eso, es recomendable que la hora de la comida sea lo más tranquila posible, tanto en los centros educativos como en los espacios laborales.

Una lonchera saludable debe incluir:

frutas y verduras,

carbohidratos,

proteínas,

grasas saludables.

Tener claro qué alimentos se consumirán cada día facilita la preparación y permite variar según los gustos.

La nutricionista Carmen Rosa Guillén sugiere mantener a la vista opciones sanas para elegir lo más adecuado según el momento. “Como adultos, somos responsables de llevar alimento limpio, fresco, nutritivo, bien cocinado y visualmente atractivo a la mesa. Pero el niño debe reconocer su nivel de saciedad y no se le debe amenazar por no terminar el plato”, agrega.

En el caso de los adultos, comer frente al celular o con otros distractores impide percibir con claridad las señales de hambre y saciedad.

Para las comidas principales, el médico y profesor de Harvard Enrique Caballero recomienda el método del plato: se divide en cuatro partes, dos de las cuales deben ser ensaladas y vegetales; una, carbohidratos como papa, tortilla, pan, arroz o plátano, y la última, proteínas como carne, pescado o legumbres. Como complemento, puede añadirse una fruta de postre. En cuanto a las grasas, deben priorizarse las saludables, como las del aguacate, las semillas o el aceite de oliva.

Finalmente, es fundamental promover la actividad física regular: los jóvenes requieren al menos una hora diaria y los adultos, 150 minutos semanales.

Dormir bien también es determinante para mantenerse saludable. No descansar lo suficiente —o hacerlo en exceso— puede alterar las hormonas que regulan el apetito y generar desequilibrios en el peso.