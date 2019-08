Manual para cuidar plantas carnívoras

(Foto Prensa Libre: Servicios).

Tener plantas en el trabajo y en nuestro hogar es una buena opción para darle un toque de frescura a los ambientes en los que nos desarrollamos la mayor parte del tiempo. Existen plantas de todo tipo, grandes y pequeñas, verdes y coloridas, para todos los gustos. Y para los amantes de lo exótico, las plantas carnívoras podrían ser una excelente opción para decorar y darle ese toque de frescura que su casa u oficina necesita.

Si usted es amante de las plantas, estará consciente de que estas son seres vivos que dependen de ciertos cuidados para estar saludables. De acuerdo con Gustavo Lainfiesta, paisajista del vivero Botanik, en una entrevista expresó que, al momento de adquirir una planta, es importante recordar que también se adquiere un compromiso, refiriéndose precisamente a las necesidades que estas requieren.

Con respecto a las plantas carnívoras, esta no es la excepción. Este tipo de plantas suele llamar la atención de los amantes de lo exótico, pues, además del proceso de la fotosíntesis, adquieren nutrientes por medio de animales invertebrados.

Así es, se trata de plantas depredadoras cuya función es matar insectos (y otros animales) por medio de sus hojas que funcionan como trampas. Tomando en cuenta estos datos, estas plantas, para estar saludables, necesitan de un riego adecuada, luz y alimentación por medio de dichos animales.

¿Cómo funciona el proceso de alimentación?

De acuerdo con Luis Molina, de Antigua Exotic Garden, organizador de la Expo Feria de Plantas Carnívoras, junto con Vivero Botanik, las plantas carnívoras son el producto de la evolución ya que, a falta de nutrientes en la tierra, estas buscan alimentarse de los cuerpos en descomposición de sus presas.

Sus hojas suelen tener colores llamativos y néctares especiales que atraen a los pequeños animales como arañas, lagartijas, hormigas y moscas, entre otros. Otras especies, dice Molina, son tan grandes que tienen la capacidad de comer ratones y murciélagos, aunque estas no son muy comunes.

“La televisión nos ha hecho pensar que son plantas que crecen tanto que podrían comer seres humanos, pero esto no es así. Podemos tenerlas en casa y llegan a ser nuestras mascotas”, expresa Molina.

Asimismo, Molina explica que esto se da gracias a la interacción que logra tener con sus dueños y la larga vida que tienen (hasta 25 años), pues no se trata de una planta común, sino de una que requiere de una alimentación atípica.

Los pequeños animales se posan sobre la colorida hoja y esta se cierra para retenerlos. Una vez capturada la presa, es digerida por la planta para la absorción de nutrientes. Recuerde que el proceso de digestión es lento, así que la hoja podría cerrarse por unas semanas.

Plantas carnívoras más comunes

Según Molina, son tres las plantas carnívoras más comunes que podemos tener en casa:

Venus atrapamoscas

Sarracenia

Nephentes

Cuidados necesarios para las plantas carnívoras

Estos son los cuidados básicos para las plantas carnívoras más populares:

Luz

De acuerdo con Molina, estas plantas necesitan de mucha luz; deben estar expuestas al sol directo por lo menos 3 horas diarias, cuidándolas del sol de mediodía. Si están en interior, lo ideal es que tengan luz de ventana, siempre cuidándolas de las horas de mayor exposición.

Además de la iluminación, para su ambiente también es importante tomar en cuenta la humedad, ya que su origen es de un pantano. Lo ideal es que estén colocadas en recipientes o terrarios.

Riego

Naturalmente crecen en pantanos y humedales, así que, para que tengan un mejor desarrollo, se busca imitar ese tipo de ambientes. Para ello, las plantas son colocadas en platos con agua (que se cambia cada ocho días), para que estén encharcadas.

Idealmente, el agua debería de ser de lluvia; si no es posible, debe ser agua reposada para que el cloro del agua entubada no le afecte. Según Molina, “lo correcto es tenerle media pulgada de agua todo el tiempo, no se pudren porque son de pantano”.

Alimentación

El proceso natural de la alimentación de estas plantas es que las presas lleguen por sí solas hasta las hojas. Pero, si usted las tiene en ambientes interiores donde es poco probable que haya insectos, la recomendación es que las alimente usted mismo. Con unas pinzas, tome una mosca y colóquela en la hoja, la cual se encargará del resto. Lo ideal es que el insecto esté vivo.

¡Atención! No alimente su planta con animales que fueron matados con insecticidas, ya que podría intoxicarla y provocar su muerte. Al momento de seleccionar a la presa, procure que no supere el tamaño de la hoja, pues esto dificulta el proceso digestivo porque se da un mayor esfuerzo y las hojas podrían morir.

Aunque las plantas carnívoras son fascinantes y despiertan la curiosidad de sus dueños por ver el proceso de cómo se alimentan, es importante no jugar con sus bocas ni provocar que continuamente estas se cierren, pues podría afectar su proceso digestivo y hacer que gasten energía de una manera excesiva e innecesaria. Tampoco hay que alimentarlas de más.

“Como máximo, se recomienda alimentarla dos veces por semana en una sola boca; tampoco es aconsejable jugar con sus bocas porque esto las estresa”, agrega Molina.

La alimentación debe ser una vez por semana, pero ¿qué sucede si olvida alimentarlas? Las plantas carnívoras pueden vivir sin alimentarse de sus presas, solo con el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, esto retrasa su crecimiento. Al comer insectos u otros animales, podrán crecer y reproducirse con mayor rapidez.

Expo Feria de Plantas Carnívoras

Si desea aprender más, en Guatemala se llevará a cabo la primera Expo Feria de Plantas Carnívoras, donde podrá aprender, mediante charlas educativas, sobre sus características, su cultivo y cuidados necesarios.

El evento será el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre en las instalaciones del Vivero Botanik, calle Mariscal, 18 – 40, zona 11 de la ciudad de Guatemala. El evento es totalmente gratuito y ambos días tendrán el mismo contenido, así que usted podrá escoger la fecha que mejor le convenga.

