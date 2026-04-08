Misa de la Misericordia: así será la ceremonia con unción de los enfermos

El primer domingo después de Pascua se celebra el Domingo de la Divina Misericordia, que es el último día de la octava de Pascua. En el 2026, esta fiesta es el 12 de abril.

El portal EWTN explica que, en las revelaciones sobre la Divina Misericordia que hizo a Santa Faustina, Jesús le pidió en varias ocasiones que se dedicara una fiesta a la Divina Misericordia y que fuera el domingo siguiente a Pascua.

Esta fiesta, que ya se había concedido a Polonia y se había celebrado en la Ciudad del Vaticano, fue otorgada a la Iglesia universal por el papa Juan Pablo II en ocasión de la canonización de sor Faustina el 30 de abril del 2000.

En un decreto con fecha 23 de mayo del 2000, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos declaró que “en todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación a afrontar, con confianza en la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros”.

Como parte de esta festividad, el sábado 11 de abril, a las 11 horas se tendrá una misa de Misericordia con el sacramento de la unción de los enfermos en la parroquia San Martín de Porres, en la zona 15.

La unción de los enfermos es un sacramento en el que se pide la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano que pasa por una grave enfermedad o vejez. "Al recibir la unción bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse, incluso, la curación o la salud que necesita el enfermo", explica el portal Catholic.net.

Este sacramento solo puede ser administrado por el obispo o el sacerdote, quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos, pronunciando a su vez las palabras: “Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad”.

Fecha

Sábado 11 de abril

Horario

11 horas

Lugar

Iglesia San Martín de Porres,

2a Calle 21-54, Zona 15, Vista Hermosa II, zona 15

Precios y localidades:

Entrada gratuita

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