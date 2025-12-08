Para qué sirve el pino en aromaterapia: usos, propiedades y precauciones

¿Ha escuchado sobre los beneficios del aceite esencial de pino en la aromaterapia? Es una de las plantas con múltiples bondades para la salud física y emocional.

El uso de la aromaterapia se remonta al antiguo Egipto, donde se empleaban aromas con fines curativos, sobre todo en homenajes a sus dioses, indica el médico internista Luis Rejopachí. Añade que también las culturas romana y griega utilizaban estos procesos terapéuticos.

De acuerdo con Rejopachí, la aromaterapia se basa en el uso de aceites esenciales para aliviar molestias. Se emplean difusores, algunos eléctricos. Uno de los más utilizados es la lavanda, aunque también se emplean aromas como naranja, canela, romero y, por supuesto, el pino, icónico en la temporada navideña.

Según el especialista, generalmente se aplican tres o cuatro gotas en los recipientes para que el aceite se evapore. El pino puede utilizarse con fines medicinales, pero con moderación y siempre bajo supervisión profesional.

El pino y su composición

El pino (Pinus sylvestris o Pinus pinaster) es un árbol que posee trementina. Además de sus usos medicinales, puede usarse como ornamento en la época navideña y otras ocasiones.

Según el sitio Cuerpo y mente, este árbol es de gran porte, con ramaje en pisos superpuestos y un tronco rojizo peculiar. Tiene hojas de color verde azulado y piñas pequeñas de forma ovoide. Su madera se utiliza para fabricar muebles en algunos países.

El Manual de Plantas del Altiplano para el uso familiar señala que se utilizan los cogollos y la trementina del árbol. Sus componentes activos son el aceite esencial (pineno), resina, flavonoides, pinicrina, azúcar y vitamina C.

Tiene propiedades antisépticas, expectorantes, depurativas y revulsivas. Aunque se utiliza internamente en medicina natural, se recomienda consultar al especialista, ya que puede elevar la tensión arterial y causar daño renal.

En cuanto a su uso externo mediante la aromaterapia, el médico Rejopachí y la naturópata Carolina González destacan sus beneficios para la salud respiratoria y la relajación del sistema nervioso central.

Beneficios del pino en aromaterapia

Según Carolina González, el aceite esencial de pino es uno de los más utilizados por sus propiedades energizantes, purificantes y desinfectantes. Es beneficioso para el sistema respiratorio. Puede emplearse con difusor, por inhalación seca o vaporización.

La profesional señala que el pino puede descongestionar las vías respiratorias y aliviar tos, gripe y resfriados. También coadyuva en casos de sinusitis y bronquitis, y facilita la respiración profunda, útil para ejercicios de respiración consciente y actividades similares.

Purificación del aire

Una de sus principales características es la reducción de malos olores. González explica que esto se debe a sus propiedades antisépticas y desinfectantes, ya que limpia y purifica espacios contaminados.

Añade que su uso en aromaterapia disminuye microorganismos en el ambiente, y puede aplicarse en oficinas, escuelas, clínicas y otros centros de estudio, tomando las precauciones correspondientes.

El árbol de pino destaca por su altura y por sus propiedades medicinales. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Cómo utilizarlo?

Si cuenta con un difusor, González recomienda usar de cinco a ocho gotas. Para inhalación directa, puede utilizar una o dos gotas en algodón.

También puede aplicarse en masajes relajantes: una o dos gotas por cada 10 mililitros de aceite base. Para aromatizar el ambiente, puede mezclarse con limón o eucalipto para potenciar su efecto.

Beneficios generales asociados al estado de ánimo y la disminución del cansancio

El pino se caracteriza porque sus bondades no se reducen al bienestar físico, sino también abarcan el aspecto mental y emocional. Rejopachí y González enumeran algunos usos del pino en aromaterapia para la salud integral.

Aumenta la energía y vitalidad.

Reduce la fatiga física y mental.

Mejora la concentración.

Brinda frescura y claridad mental.

Alivia tensiones y dolores musculares diluyéndolo en aceite portador.

Útil para el tratamiento de piernas cansadas.

Ayuda a limpiar energía densa o carga emocional.

Eleva el ánimo en momentos de agotamiento.

Proporciona sensación de orden y equilibrio interior.

Coadyuva al sistema inmune y previene afecciones respiratorias.

Puede usarse en temporadas frías y húmedas.

Precauciones del aceite esencial de pino

De acuerdo con los especialistas, debe utilizarse con precaución. Estas son algunas sugerencias de uso para evitar cualquier efecto no deseado en la piel.

No aplicar directamente sobre la piel; puede causar irritación. Siempre diluir en aceite portador. Evitar su uso en piel sensible o con alergias. No usar en casos de dermatitis, eczema o piel reactiva. Probar en parche antes de usarlo. Evitar durante el embarazo y en menores de seis años. Usar con precaución si se padece asma; consultar al médico. Emplearlo en espacios ventilados. En enfermedades respiratorias crónicas, usar bajo supervisión. No aplicar en zonas calientes del cuerpo ni tras exposición solar. Aunque no es fotosensible, evitar su uso antes de exponerse al sol. Evitarlo si la piel estará expuesta al sol, aunque no mancha como los cítricos. Puede irritar a mascotas; se recomienda precaución. En especial, si se trata de perros o gatos. Usar en difusor por intervalos breves (15 a 20 minutos). Almacenar correctamente, ya que se oxida con facilidad. Guardar en frasco oscuro, cerrado y alejado de calor y luz. El aceite oxidado puede causar irritación.

Finalmente, recuerde que esta información es orientativa. Se recomienda consultar al médico para una mejor asesoría.