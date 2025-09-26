vida
Participe y gane el combo perfecto con Prensa Libre y Swift
Conozca cómo participar en la promoción de Prensa Libre y Swift "Viva el combo del lavado perfecto ¡durante todo el año!" para ganar una lavadora y productos de estas marcas.
Prensa Libre en alianza con la marca de detergentes líquidos y suavizantes para ropa Swift, presenta la promoción: “Viva el combo del lavado perfecto ¡durante todo el año!”, una iniciativa para premiar la fidelidad de nuestros lectores y suscriptores.
La mecánica de esta promoción trata de que al reunir las cuatro frases coleccionables a publicarse los domingos en las páginas interiores de Prensa Libre, podrán participar para ganar:
- Gran premio: una lavadora + productos Swift por un año.
- 10 premios adicionales: canastas con productos Swift valoradas en Q150 cada una.
La promoción estará vigente a partir del 28 de septiembre al 19 de octubre.
¿Cómo participar en la promoción "Viva el combo del lavado perfecto ¡durante todo el año!”?
Durante este período, cada frase coleccionable irá formado el nombre de la promoción completa. Para concursar, los lectores deberán:
- Buscar cada domingo la frase publicada en Prensa Libre.
- Completar la hoja de participación con las cuatro frases coleccionables.
- Escanear el código QR incluido en la hoja, ingresando los datos solicitados.
- Una vez reunidas las cuatro frases, tomar una foto de la hoja completa y registrarla en el mismo QR junto con sus datos.
- ¡Listo! Ya estarán participando para ser uno de los 11 ganadores.
Premios:
- 1º. Lugar: Una lavadora + productos Swift por un año.
- 10 ganadores adicionales: Canastas con productos Swift (valoradas en Q150 cada una).
Fechas importantes:
- Inicio de la promoción: 28 de septiembre
- Finalización: 19 de octubre
- Frase 1: 28 de septiembre
- Frase 2: 5 de octubre
- Frase 3: 12 de octubre
- Frase 4: 19 de octubre
Condiciones de participación
- Promoción válida únicamente para el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte)
- Para participar es requisito adquirir y utilizar la edición impresa de Prensa Libre y registrar los datos completos en cada participación.
- El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.
- Cada participante solo podrá ganar una vez.
- Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido, los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio con fotos, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión.
- Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.
- Cualquier situación no prevista con los ganadores será resuelta por los encargados de la promoción.
- Los premios no son canjeables por otros premios, no se pueden ceder.
¿Tiene dudas? Puede comunicarse al teléfono 1716, o escribir al WhatsApp 2421-3920.
Con Prensa Libre y Swift: Viva el combo perfecto de lavado ¡durante todo el año! es una promoción que une entretenimiento, constancia y gran recompensa.