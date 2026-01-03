¿Por qué es importante la desparasitación de las mascotas?

Quien tiene un perro en casa sabe que no es solo una mascota: es parte de la familia. Su presencia transforma el hogar, y su bienestar se convierte en prioridad.

En Guatemala, el número de hogares con mascotas sigue en aumento, lo que refleja una tendencia clara hacia la tenencia responsable.

Según datos de la firma Kantar, más de 30 mil hogares se han sumado como compradores de alimentos para mascotas, lo que evidencia mayor inversión en su bienestar. Recordemos que cuidar de una mascota también implica proteger su salud de forma preventiva.

Los parásitos internos y externos representan una amenaza durante todo el año. Aunque no siempre son visibles, pueden causar desde molestias leves hasta enfermedades graves que comprometen la vida del animal.

Durante la temporada de lluvias, su proliferación se incrementa, por lo que la desparasitación mensual se vuelve una práctica esencial.

Este tipo de tratamiento no solo protege al perro, sino también a su entorno familiar, ya que los parásitos pueden transmitirse de las mascotas a los humanos, especialmente a niños y adultos mayores.

Entre los beneficios de la desparasitación mensual se encuentran la prevención de nematodos intestinales, el control de pulgas, garrapatas y ácaros, y la protección contra enfermedades graves como el gusano del corazón. Además, reduce el riesgo de contagio entre animales del hogar.

La salud de una mascota impacta de forma positiva en el bienestar tanto animal como familiar. Por eso, es recomendable establecer un plan de desparasitación mensual con el médico veterinario de confianza. De esta manera se demuestra el compromiso y la responsabilidad con la salud de nuestras mascotas.

“Cuando hablamos de bienestar animal, no basta con tratar enfermedades, hay que prevenirlas”.

Hoy existen soluciones prácticas, como comprimidos masticables que integran protección interna y externa en una sola dosis.

La desparasitación mensual es una rutina sencilla que protege a nuestros perros de enfermedades, evita molestias innecesarias y, lo más importante, les permite vivir plenamente.

Además, fortalece el vínculo entre la mascota y su familia, lo que brinda tranquilidad y bienestar para todos.

*Médica veterinaria y representante de ventas para Guatemala y El Salvador de MSD Animal Health.