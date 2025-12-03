¿Por qué se me ponen las manos y los pies tan fríos?

Cuando se enfría, es normal que lo note primero en los dedos de sus manos y pies. Están más alejados del torso, donde se genera la mayor parte del calor corporal.

Las manos y los pies fríos no suelen ser nada grave, dijo Nicholas Morrissey, cirujano vascular del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero los expertos nos dijeron cuándo un enfriamiento puede ser señal de un problema médico, y nos dieron sus mejores consejos para entrar en calor.

¿Por qué se enfrían las manos y los pies?

Nuestros órganos internos nos mantienen calientes cuando estamos en reposo, y cuando estamos activos, nuestros músculos se convierten en la principal fuente de calor.

Pero en las manos y los pies no hay órganos ni músculos importantes, sino una gran superficie por la que se escapa el calor y poco aislamiento (o grasa) para mantenerlo, dijo Stephen Cheung, profesor de kinesiología de la Universidad Brock de Ontario.

En cambio, las manos y los pies se mantienen calientes gracias a una densa red de vasos diminutos que hacen circular la sangre desde el corazón. Estos vasos se estrechan con el frío, ya que su cuerpo intenta reducir la pérdida de calor y redirigir la sangre caliente hacia sus órganos vitales.

"Tu cerebro dice: 'Puedo vivir sin mis manos y mis pies. No puedo vivir sin mi corazón, mis pulmones, mi hígado'", dijo Cheung.

Algunas personas pueden ser más susceptibles a tener las manos y los pies fríos.

Por ejemplo, las mujeres suelen sentir más frío que los hombres porque los vasos sanguíneos de sus manos y pies tienden a contraerse más rápidamente con el frío, dijo Mike Tipton, catedrático de fisiología humana y aplicada de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra.

Los niños y las personas que están por debajo de su peso también tienen menos masa muscular y grasa para generar y retener calor, añadió.

Las personas mayores también corren mayor riesgo de tener las manos y los pies fríos, dijo Tipton, porque sus nervios y vasos sanguíneos tienden a deteriorarse con el tiempo.

¿Cuándo es un problema médico?

A veces, las manos y los pies fríos pueden indicar problemas más graves.

Por ejemplo, alrededor del 5 por ciento de los estadounidenses padecen el síndrome de Raynaud, en el que ocurren espasmos de las arterias de manos y pies, normalmente causados ​​por el frío o el estrés, que cortan temporalmente el flujo sanguíneo.

Esto puede hacer que los dedos de las manos y pies cambien de color, dijo Jessica Gordon, reumatóloga del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York: blanco y azul en pieles claras, o más amarillo y morado en pieles más oscuras. Aunque el fenómeno de Raynaud suele ser inofensivo, en ocasiones puede ser causado por enfermedades autoinmunes graves como el lupus o la esclerodermia, añadió.

Otras causas de manos y pies fríos son los coágulos en brazos y piernas; la arteriopatía periférica, o estrechamiento de los vasos sanguíneos de las extremidades, y lesiones en los nervios, que pueden dañar la capacidad del organismo para percibir la temperatura y controlar los vasos sanguíneos, dijo Morrissey.

El hipotiroidismo y la anemia también pueden causar manos y pies fríos, al igual que ciertos medicamentos como los estimulantes, los betabloqueadores y la pseudoefedrina, dijo Neha Vyas, médica de medicina familiar de la Clínica Cleveland.

Los expertos dicen que debe acudir al médico si tiene las manos o los pies fríos desde hace poco o si la sensación de frío se agrava de repente; si siente un dolor intenso; si le salen llagas, costras o úlceras en los dedos de las manos o los pies; o si la sensación de frío persiste, aunque por lo demás esté caliente.

¿Qué puedo hacer para entrar en calor?

Mantener todo el cuerpo caliente es la mejor forma de protegerse contra los dedos de manos y pies congelados.

Así que, antes de salir, póngase un suéter, una chaqueta resistente al viento y un gorro. “Si puede mantener caliente su torso, el cerebro será menos egoísta” y menos propenso a cortar el flujo sanguíneo a manos y pies, dijo Cheung. De hecho, las investigaciones sugieren que, para mantener los dedos calientes y en funcionamiento, es mejor calentar el torso que las manos.

También es importante saber cuándo quitarse las capas. “El sudor destruye el aislamiento que brinda la ropa”, dijo Tipton, porque llena las diminutas bolsas de aire que normalmente atrapan el calor entre el tejido y su piel.

Sostener una taza de café caliente también puede ofrecer un alivio temporal, y llevar guantes y calcetines gruesos puede ayudar a retener el calor. Pero la mejor forma de entrar en calor es aumentar la frecuencia cardíaca, dijo Cheung, ya sea haciendo ejercicio, caminando un poco más deprisa o dando pasos sobre el mismo lugar. Cuando hace ejercicio, entre el 70 y el 80 por ciento de la energía que quema se libera en forma de calor, y a medida que su torso se calienta, su cuerpo impulsa más sangre hacia las manos y los pies, añadió.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En casa, los expertos recomiendan calentarse con un calor lento y suave —considere acucurcarse bajo una manta— en lugar de un golpe repentino, como meter las manos bajo el agua caliente. Este método más lento es más suave para los nervios y los vasos sanguíneos.

Las manos y los pies fríos pueden ser incómodos, pero la buena noticia es que la solución suele consistir en pequeños ajustes de sentido común.