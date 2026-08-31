Prensa Libre publicará serie con hallazgos arqueológicos del sitio La Corona

Durante 18 años se ha investigado el sitio arqueológico que en un principio se conoció como "Sitio Q" y luego se llamó La Corona, una “ciudad perdida” en la selva petenera, a través de cuyo estudio se han develado algunas de las historias más importantes del territorio guatemalteco.

Lo invitamos a descubrir este impresionante sitio a través de la pluma de Tomás Barrientos, uno de los arqueólogos que han dirigido los estudios de La Corona y director del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala.

Como ocurrió durante la investigación, cada lámina irá revelando nuevos detalles que han asombrado a los arqueólogos y han enriquecido el conocimiento surgido de este sitio histórico.

Temas y fechas de publicación de la serie La Corona

Encuentre las publicaciones en las páginas centrales de la edición impresa de Prensa Libre los martes y miércoles.

1. El “Sitio Q”, la verdadera ciudad perdida de los mayas – martes 1 septiembre

2. La serpiente y la flor blanca - La historia de dos ciudades mayas – miércoles 2 septiembre

3. Tejedoras de la política - El poder de las mujeres en La Corona– martes 8 septiembre

4. El texto jeroglífico más largo encontrado en Guatemala y el “Fin del Mundo” de 2012. – miércoles 9 septiembre

5. Tecnología LiDAR – martes 15 septiembre

6. En las trincheras de la conservación: Amenazas en el noroeste de Petén – miércoles 16 septiembre