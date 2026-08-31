Salud y Familia
Prensa Libre publicará serie con hallazgos arqueológicos del sitio La Corona
A partir del martes 1 de septiembre busque las láminas de la serie La Corona y descubra interesantes historias y detalles que enriquecen el conocimiento de la cultura maya.
Las láminas de la serie La Corona se publicarán los martes y miércoles en el ejemplar impreso de Prensa Libre. (Fotoarte Prensa Libre: David Morales)
Durante 18 años se ha investigado el sitio arqueológico que en un principio se conoció como "Sitio Q" y luego se llamó La Corona, una “ciudad perdida” en la selva petenera, a través de cuyo estudio se han develado algunas de las historias más importantes del territorio guatemalteco.
Lo invitamos a descubrir este impresionante sitio a través de la pluma de Tomás Barrientos, uno de los arqueólogos que han dirigido los estudios de La Corona y director del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala.
Como ocurrió durante la investigación, cada lámina irá revelando nuevos detalles que han asombrado a los arqueólogos y han enriquecido el conocimiento surgido de este sitio histórico.
Temas y fechas de publicación de la serie La Corona
Encuentre las publicaciones en las páginas centrales de la edición impresa de Prensa Libre los martes y miércoles.
1. El “Sitio Q”, la verdadera ciudad perdida de los mayas – martes 1 septiembre
2. La serpiente y la flor blanca - La historia de dos ciudades mayas – miércoles 2 septiembre
3. Tejedoras de la política - El poder de las mujeres en La Corona– martes 8 septiembre
4. El texto jeroglífico más largo encontrado en Guatemala y el “Fin del Mundo” de 2012. – miércoles 9 septiembre
5. Tecnología LiDAR – martes 15 septiembre
6. En las trincheras de la conservación: Amenazas en el noroeste de Petén – miércoles 16 septiembre