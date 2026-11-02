Prepare esta práctica receta de pechuga glaseada

Salud y Familia

Prepare esta práctica receta de pechuga glaseada

La técnica del glaseado consiste en preparar una salsa, espesarla, reducirla y aplicarla ligeramente a la proteína durante la cocción, para crear una superficie caramelizada, sabrosa y atractiva.

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Prepare esta práctica receta de pechuga glaseada

Pechuga glaseada, receta preparada por el chef Yovani Sabán. (Foto Prensa Libre, cortesía de Yovani Sabán)

Puede elaborarse con miel, azúcar morena, mostaza, salsa soya, jugo de cítricos, mermeladas o vinagres reducidos.  Debe tener una consistencia ligeramente espesa. Se aplica a la proteína cuando esté casi cocida, en los últimos 10 minutos. Evitar aplicarlo demasiado temprano, pues los azúcares pueden quemarse.  Se deja reposar la proteína unos minutos, antes de cortarla, para conservar los jugos.

Esta técnica aporta brillo, incrementa el sabor y aroma y ayuda a mantener una sensación de jugosidad. Se utiliza, con frecuencia, en pechugas de pollo, asadas, a la parrilla o cocinadas al horno. El chef Yovani Sabán preparó una exquisita pechuga glaseada, de fácil preparación.

Ingredientes

1 pechuga de 8 onzas

Para el glaseado:

2 cucharaditas de salsa soya

1 1 /2 cucharadas de miel o azúcar morena

2 dientes de ajo picado

½ cucharadita de jengibre rallado  

1 cucharadita de vinagre de manzana

½ cucharadita de maicena, disuelta en una cucharada de agua, para espesar

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Preparación

  1. Salpimentar el pollo y freírlo en una sartén bien caliente con una cucharadita de aceite, de 3 a 4 minutos, hasta que adquiera un color dorado. Retirar y reservar.
  2. Para el glaseado, en el mismo sartén, a fuego bajo, incorporar y mezclar la salsa soya, miel, vinagre, ajo, jengibre y agua. Dejar hervir durante un minuto.  
  3. Para espesar, agregar la maicena disuelta y mover por 30 segundos o hasta adquiera una consistencia de jarabe.
  4. Colocar el pollo sofrito en la sartén y bañarlo bien durante un minuto para que se impregne el glaseado. Retirarlo.
  5. El pollo adquiere brillo y un sabor entre dulce y salado, y queda jugoso. Servirlo con el acompañamiento favorito.

Perfil del chef

  • Con 19 años de experiencia gastronómica, ha sido chef ejecutivo en restaurantes de cadenas nacionales.
  • Es asesor de montaje de cocina y de menús.
  • Actualmente, se desempeña como asesor de restaurantes.

ESCRITO POR:

Brenda Martínez

Periodista de Prensa Libre especializada en historia y antropología con 16 años de experiencia. Reconocida con el premio a Mejor Reportaje del Año de Prensa Libre en tres ocasiones.

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ARCHIVADO EN:

Gastronomía Receta 
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