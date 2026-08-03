Salud y Familia
Promoción Prensa Libre y TecniScan: Una rosa inspira a otra rosa
Porque la fuerza y la detección temprana contra el cáncer de mama nos une, Prensa Libre y TecniScan lanzan promoción para los lectores durante todo agosto.
Participe en la promoción de Prensa Libre y TecniScan. Podría ganar dos chequeos médicos y muchos premios más, (Fotoarte Prensa Libre: Mercadeo)
Prensa Libre en alianza con TecniScan, lanzan la promoción Una rosa inspira a otra rosa, iniciativa dirigida a las mujeres que son lectoras y suscriptoras, quienes podrán participar para ganar dos chequeos en TecniScan y muchos premios más, al completar los juegos que saldrán publicados en páginas de Prensa Libre.
La promoción se desarrollará del 01 al 31 de agosto y tiene como objetivo premiar la fidelidad de quienes adquieren o reciben Prensa Libre.
¿Cómo puedes participar en la promoción de Prensa Libre Tecniscan?
Durante el mes de agosto encontrarás 6 juegos publicados en las páginas interiores de Prensa Libre, con información de valor sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.
Para participar, solo debes:
- Buscar el juego de la promoción en Prensa Libre.
- Resolverlo correctamente.
- Escanear el código QR que aparece en el juego, tomar una fotografía del juego completo y enviarla junto con los datos solicitados.
¡Cada juego resuelto correctamente te brinda una nueva oportunidad de ganar!
Premios
- 2 chequeos en TecniScan valorados en Q2,000 c/u
- 2 cafeteras Black + Decker
- 3 bocinas Xiaomi Pocket
¡Total 7 ganadoras!
Fechas importantes
Inicio de la promoción: 1 de agosto
Finalización: 31 de agosto
- 05 de agosto: juego 1 -Encuentra las diferencias
- 10 de agosto: juego 2 -Descifra el mensaje
- 14 de agosto: juego 3 -Test rápido
- 19 de agosto: juego 4 -Relaciona las columnas
- 26 de agosto: juego 5 -Encuentro el camino correcto para la detección
- 31 de agosto: juego 6 -Mitos y realidades
Condiciones de participación
Promoción válida únicamente para el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte)
Para participar es requisito adquirir y utilizar la edición impresa de Prensa Libre y registrar los datos completos en cada juego de participación.
El ganador/a deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.
Cada participante solo podrá ganar una vez.
Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido, los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio con fotos, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión.
Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.
Cualquier situación no prevista con los ganadores será resuelta por los encargados de la promoción.
Los premios no son canjeables por otros premios, no se pueden ceder.
Solo se aceptarán participaciones hasta el 31 de agosto del 2026.
¿Tienes dudas?
Puedes comunicarte al teléfono 1716, o bien escribir al WhatsApp 2421-3920.
Una rosa inspira a otra rosa es una promoción que une entretenimiento, constancia y gran recompensa.
Si deseas conocer más sobre las actividades que tendrá TecniScan sobre el cáncer de mama como el Festival de la mujer que se realizará el sábado 05 de septiembre puedes ingresar a https://festivaldelamujer.life/
porque la fuerza y la detección temprana contra el cáncer de mama nos une…