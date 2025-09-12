Qué remedios son buenos para los hongos en las uñas

La Clínica Mayo indica que el tratamiento para hongos en las uñas depende de la gravedad de la infección, además del tipo de hongo. Detalla que, aunque la uña mejore, la infección puede reaparecer si no se trata de la manera correcta.

No solo existen medicamentos para curar los hongos en las uñas, también hay remedios naturales que pueden ayudar.

Medicamentos

En cuanto a los medicamentos, los expertos de la Clínica Mayo destacan que hay variedad de formatos en el mercado. Antes de aplicarse o tomar algún medicamento, es necesario consultar con un especialista para no sufrir efectos secundarios.

La primera opción que recomiendan, y es la más utilizada, son medicinas antimicóticas en pastilla. Especifican que un ingrediente esencial en esta opción es el itraconazol, que ayuda a que la uña crezca y reemplace la infección. Sin embargo, se tiene que consumir entre 6 a 12 semanas, y la infección puede tardar más de cuatro meses en sanar.

También comentan los expertos de Mayo que tienen efecto secundarios, como interferir en otros medicamentos que se estén tomando, además de un posible daño hepático y sarpullido. Por lo tanto, es fundamental consultar personalmente con un especialista.

Otra presentación para el consumidor son los esmaltes de uñas con el medicamento antimicótico ciclopirox. De acuerdo con la información de la Clínica Mayo, se tiene que pintar las upas infectadas y la piel que la rodea una vez al día. Y, cada semana, se debe retirar el esmalte por completo y volverlo a aplicar. Aunque, advierten que este es un proceso largo que puede extenderse hasta un año.

Por último, estos expertos también recomiendan las cremas para uñas con efinaconazol y tavaborol. Primero, se debe remojar las uñas, y después aplicar el producto sobre las uñas infectadas. No obstante, la recomendación principal para este proceso es limar las uñas para reducir su grosor, para que el medicamente penetre la superficie de la uña y alcance el hongo. Es importante destacar que este método también puede causar sarpullido.

Remedios caseros

La Clínica Mayo comenta que, en algunas investigaciones, se menciona la efectividad del suplemento de biotina para fortalecer las uñas débiles. Añaden que, en otros textos, también incluyen el aceite de árbol de té como potente antifúngico para tratar las infecciones por hongos en las uñas.

Aunque, si se busca una opción más casera, Annette McDermott, a través de la página Healthline, enlista otros tratamientos que se pueden preparar en casa.

Uno de los más famosos que menciona es el aceite de eucalipto y alcanfor, que pueden ayudar a tratar el hongo, si se aplica por lo menos una vez al día. Otros remedios naturales que McDermott recomienda para aplicar directamente sobre la zona infectada son:

Extracto de ageratina

Aceite de orégano

Aceites ozonizados (como el aceite de oliva y aceite de girasol)

y aceite de girasol) Vinagre (se sumerge el pie con agua y vinagre todos los días)

Enjuague bucal (se sumerge el piel en él)

Dientes de ajo

Otro remedio natural es el extracto de hoja de olivo, aunque la autora recomienda consumirlo en cápsulas, ya que tiene más efectividad que la crema. Los cambios en la dieta también puede ayudar a mejorar la condición de las uñas. La escritora recomienda alimentos con proteína, hierro, ácidos grasos esenciales, calcio, vitamina D y probióticos.