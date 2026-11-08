¿Qué significa el retablo del beato Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala?

Este sábado, la Iglesia católica declaró beato a Augusto Ramírez Monasterio, presbítero, en una eucaristía celebrada en la finca Florencia, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, en la que participaron unas 20 mil personas.

El proceso de beatificación ha sido un largo recorrido de unos 26 años de investigación, recopilación de testimonios y aprobación de los teólogos para destacar las virtudes evangélicas del beato Augusto Ramírez Monasterio, explica el padre Marvin Castillo, del Vicariato de San José Catedral.

Posteriormente, una reliquia del beato fue llevada en procesión por unas 300 personas por las calles de Antigua Guatemala hacia el templo de San Francisco el Grande, donde quedó expuesta para su veneración en un nuevo retablo dedicado al beato Augusto Ramírez Monasterio.

El retablo del beato Augusto Ramírez Monasterio

Al ser declarado beato, ya es de culto público, explica el padre Castillo, quien dice que las personas se pueden acercar para hacer oraciones de intercesión por un milagro de salud o de paz.

Con la beatificación se abre ese espacio para elevar plegarias delante del beato Augusto y pedir su intercesión, agrega.

Los fieles ya se pueden acercar a venerar al beato Augusto Ramírez Monasterio al retablo donde se encuentran expuestos la reliquia y los restos. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Es un retablo que contiene la reliquia y juega con el diseño y colorido barroco del templo, explica el padre Castillo, quien detalla que tiene signos propios que destacan la presencia y esencia del beato:

Imagen oficial del beato Augusto Ramírez Monasterio, al centro.

Pintura de la Virgen de Nuestra Señora de los Pobres, de donde nació la vocación sacerdotal del beato, a la izquierda.

La causa y la razón de su martirio: la confesión (a la izquierda). Ese ejercicio noble que lo llevó a confirmar la fe en la gracia de Dios

En la parte alta, recuerda cómo el cáliz, la eucaristía y la confesión unen la vida a la pasión de Cristo

El retablo se encuentra a un costado de la tumba del santo Hermano Pedro, en el templo de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala.