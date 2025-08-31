¿Qué tienen en común el prosecco, pinot noir y cabernet sauvignon?

Termina agosto, un mes especial para los amantes del vino, pues se celebran tres cepas icónicas del mundo vitivinícola: prosecco, pinot noir y cabernet sauvignon.

Cada una posee una personalidad única, y conocer sus cualidades individuales permite disfrutar mejor cada una.

Prosecco, pinot noir y cabernet sauvignon: conozca lo esencial

Prosecco, celebrado el 13 de agosto, es mucho más que una alternativa accesible al champán: es un vino espumoso italiano, fresco, aromático y perfecto para casi cualquier ocasión. Originario del noreste de Italia y elaborado principalmente con la uva glera, tiene una burbuja delicada y aromas florales. Es ideal para climas cálidos. Se recomienda servirlo en una copa de vino blanco, entre 6 y 8 °C, para que exprese todos sus aromas y conquiste desde la nariz.

Pinot noir, por su parte, con su día internacional el 18 de agosto, es una cepa tinta apreciada tanto por principiantes como por expertos. Elegante, de cuerpo ligero a medio, expresa con sutileza notas de cereza, frambuesa y especias suaves. Es reconocida por su carácter delicado y resulta muy versátil para maridar desde pescados o vegetales hasta cortes magros. Lo ideal es servirlo entre 12 y 14 °C, en una copa de cuerpo amplio que permita su oxigenación y resalte sus aromas frutales.

Cabernet sauvignon, se celebra el último jueves de agosto. Es una de las variedades más cultivadas y reconocidas del mundo. De estructura firme y gran profundidad, destaca por sus aromas intensos a frutas negras, tabaco y pimienta. Bien conservado, es ideal para desarrollarse durante varios años en cava. Para que despliegue todo su potencial, se recomienda servirlo entre 16 y 18 °C, en una copa grande, de boca ancha, que facilite su oxigenación.

Maridaje ideal

En cuanto al maridaje, acá le decimos cómo combinar cada una de estas cepas:

Prosecco armoniza bien con mariscos, ensaladas, hierbas frescas y quesos suaves.

Pinot noir es un excelente acompañante de platos como pescados, carnes crudas, aves o champiñones.

Cabernet sauvignon, con su carácter robusto, es perfecto para platos complejos con buen contenido de grasa, como ciertos cortes de carne roja, cordero o quesos curados.

*WSET Level 3 de Corchos