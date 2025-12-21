Receta de pavo relleno para Navidad: cómo prepararlo al horno, paso a paso

Los clásicos tamales navideños forman parte de los platos representativos de la época, pero existen nuevas recetas que han ganado terreno en la mesa de los guatemaltecos, entre ellas, la del pavo.

Estas preparaciones son fruto del sincretismo cultural propiciado, principalmente, por las migraciones y la globalización.

El pavo es un platillo adoptado de la cultura estadounidense, influenciado por el Día de Acción de Gracias, que se popularizó a mediados del siglo XX y que hoy forma parte del menú de muchos guatemaltecos durante la cena de Navidad.

Ya sea relleno o simplemente horneado, cada receta puede adaptarse según los gustos y requerimientos nutricionales de cada familia, con el objetivo de disfrutar un platillo diferente en estas fiestas.

Receta de pavo navideño

La chef Euda Morales comparte la siguiente receta para preparar pavo relleno, ideal para disfrutar un platillo delicioso esta Navidad:

Ingredientes

Para el pavo (de 12 a 14 libras):

Para inyectar el pavo:

1 taza de jugo de piña (puede ser enlatado)

1 cucharadita de cebolla picada

¼ de taza de aceite de oliva

½ cucharadita de romero

½ cucharadita de comino

¼ de cucharadita de pimentón

Para marinar:

2 cucharadas de mostaza

1 cucharada de salsa inglesa

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharadita de curry en polvo

1.5 tazas de vino blanco o una lata de cerveza

Jugo de 3 naranjas

Para dorar (al final de la cocción):

Mantequilla o mantequilla de ajo

Preparación del pavo

Descongele el pavo con anticipación en la refrigeradora. Retire la grasa de la parte trasera, entre las patas, y la bolsa de menudos que se encuentra dentro del pavo. Para inyectar el pavo, licúe: jugo de piña, cebolla, aceite de oliva, romero, comino y pimentón. Unte el pavo con mostaza, salsa inglesa, sal, pimienta, vinagre, curry y vino o cerveza. Durante la última etapa de cocción, unte mantequilla o mantequilla de ajo en la superficie con ayuda de una brocha, para lograr un dorado uniforme. Hornee a 300 ºF por 30 a 45 minutos en pavera tapada. Si prefiere, hornee sin tapa, cubriendo completamente con papel aluminio. Saque del horno cada cierto tiempo, bañe con el jugo de una naranja y continúe horneando de 30 a 45 minutos más. Repita esta operación hasta que, al pinchar el pavo con un tenedor, no salga líquido o alcance 165 ºF. Si, tras usar todas las naranjas, aún no está cocido, utilice el jugo del fondo de la pavera para bañar el pavo. También puede usar una bolsa especial para hornear: en la base coloque una cucharada de harina, tres tallos de apio y una o dos zanahorias en lascas gruesas. Dentro del pavo, agregue ½ taza de chile pimiento verde, un puerro troceado, tomillo, laurel y una ramita de romero. Finalice la cocción agregando mantequilla de ajo para dorar.

Para preparar la salsa

Cocine los menudos troceados con fondo, laurel y tomillo. Reserve. Licúe los menudos con el jugo de cocción del pavo y los vegetales: zanahoria, apio, puerro y chile pimiento. Condimente con sal, pimienta y curry. Finalice la cocción. Si lo desea más espeso, agregue harina disuelta en un poco de fondo.

Relleno de carne para el pavo

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla morada pequeña

Menudos del pavo

1.5 libras de carne molida (preferiblemente de cerdo)

¼ de cucharadita de achiote

½ taza de caldo de menudos

Sal y pimienta al gusto

½ cucharadita de comino molido

1 taza de miga de pan

½ taza de leche

½ taza de nueces

½ taza de ciruelas sin semilla

½ taza de aceitunas

½ taza de pasas

1 cucharada de azúcar

1 taza de vino tinto

1 huevo

Preparación del relleno

Sofría la cebolla morada finamente picada en aceite. Agregue los menudos, previamente cocidos y picados (cocidos en agua o fondo con sal, tomillo, laurel y tallos de cebolla). Incorpore la carne molida. Añada el achiote disuelto en agua y una taza del caldo de menudos. Condimente con sal, pimienta y comino. Remoje la miga de pan en leche e incorpórela. Retire del fuego y agregue las nueces, ciruelas picadas, aceitunas, pasas, azúcar y vino. Incorpore el huevo, mezcle bien y utilice para rellenar el pavo.

Consejos