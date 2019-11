Recomendaciones al viajar, ¿qué hacer en una escala muy larga en el aeropuerto o si pierde el vuelo?

Viajar largas distancias podría implicar largas esperas. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Pasar mucho tiempo en el aeropuerto suena aburrido si no sabe qué hacer en ese momento, pero en realidad hay distintas actividades que podría realizar y tal vez no las ha considerado. Todo dependerá del tiempo con el que cuente, así que puede planificar qué hacer de mejor manera si cuenta con esta información desde que compra su boleto.

Lea también Tips para viajeros: prepare su equipaje sin olvidar nada Fátima Herrera 27 de septiembre de 2019 a las 04:00h

De igual forma, si la escala no ha formado parte de su decisión y debe esperar porque el vuelo ha sido cancelado, lo mejor será conservar la calma para buscar alguna solución o para que su experiencia sea más llevadera.

Si este es su caso, no desespere. Lo primero que debe hacer, después de verificar cuánto tiempo estará en el aeropuerto, en el caso de que la espera sea larga, es si puede salir a pasear en la ciudad o debe permanecer adentro de las instalaciones.

Si puede salir del aeropuerto…

En este caso, al contar con un tiempo considerable, podría optar por salir y pasear en la ciudad mientras llega el momento de volver al aeropuerto para abordar el próximo avión. Para ello, asegúrese de realizar los trámites correspondientes en aduana y migración. Asimismo, investigue si en ese país es necesario realizar otro trámite para poder salir durante su estadía.

¡No olvide este detalle!

Al momento de hacer check-in en el aeropuerto, facture el equipaje para que pueda recogerlo en el destino final y no en la escala. De esta manera, podrá visitar con mayor comodidad los lugares fuera o dentro del aeropuerto.

Si decide salir, investigue los lugares que podría visitar, cuánto tiempo toma conocerlos, si está dentro de su presupuesto, a qué distancia están del aeropuerto y si hay fácil acceso a transporte. Recuerde llevar su documentación consigo para cualquier emergencia, teléfono con carga y el dinero necesario para esa experiencia. Procure que el lugar no esté muy lejos para que pueda regresar sin dificultades e intente estar en el aeropuerto, por lo menos, dos horas antes del siguiente vuelo.

Si decide quedarse en el aeropuerto…

Si en el país de la escala no se le permite salir del aeropuerto, la ciudad no le parece interesante o simplemente prefiere descansar mientras espera, cual fuere la razón, no se desespere. Generalmente, en las terminales de aviones hay formas de entretenerse o pasar el tiempo.

Busque un lugar cómodo

Si necesita dormir y, especialmente, si su espera será durante la noche, recuerde que hay muchas personas en las instalaciones que deberán esperar igual que usted. Busque lugares estratégicos en los que tenga acceso a conexión Wifi, que pueda conectar su dispositivo móvil a una corriente eléctrica y que, a su vez esté cerca de la puerta de abordaje.

En el caso de que el vuelo haya sido cancelado, las aerolíneas suelen negociar con los pasajeros para compensar el inconveniente. Esto podría ser por medio de hospedaje o dinero.

Si tiene hambre, busque las opciones que el aeropuerto le ofrece para comer y, si desea, busque otras distracciones. Hay aeropuertos que, además de tiendas de souvenirs y boutiques, cuentan con pequeños parques, cines y hasta jardines botánicos que le harán olvidarse de la larga espera.

Prepárese y lleve entretenimiento en su bolsillo como videojuegos en dispositivos móviles o libros, sean físicos o digitales.

Cuide su equipaje y siempre tenga consigo la documentación requerida en el país.

Finalmente, para prevenir que pierda la noción del tiempo, programe una alarma dos horas antes de que llegue el momento de abordar, para poder ir con tranquilidad y no olvidar nada.

Recuerde que en estos casos debe prevalecer la paciencia para que su experiencia sea lo más llevadera posible.

Contenido relacionado:

>Cómo comprar boletos en línea a los mejores precios, ¿qué funciona y qué no?

>Apps para romper las barreras lingüísticas cuando vamos de viaje

>Tips para viajeros: prepare su equipaje sin olvidar nada