 San Pablo, San Pedro y el Día del Papa se celebran este 29 de junio

Cada 29 de junio, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, los dos grandes apóstoles considerados los pilares sobre los que se edificó la Iglesia fundada por Jesucristo, indica Aciprensa.

Y dado que ambos apóstoles fueron quienes fundaron la Iglesia de Roma, centro de la cristiandad, esta solemnidad es también “el Día del Papa”, anota Aciprensa.

Pedro es “la roca” humilde que sirve de base al Cuerpo Místico de Cristo. Por esta razón, el Papa, Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la tierra, es principio y fundamento visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de fieles. El Obispo de Roma, el Papa, es Pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal, explica Aciprensa.

Mientras que san Pablo es el ‘Apóstol de los gentiles’: quien fuera por un tiempo perseguidor de cristianos, pero luego se convirtió al cristianismo.

Alfombras de flores en el Vaticano





Con motivo de esta festividad de san Pedro y san Pablo, la avenida de la Via della Conciliazione, que conduce a la Plaza de San Pedro, se transformó en una gran alfombra floral gracias a decenas de composiciones de inspiración religiosa.