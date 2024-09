Desde Japón se ha hecho común el método Sayu, una práctica milenaria con la cual se ofrecen alternativas para el cuido de la salud y a la vez, para la pérdida de peso. Este enfoque japonés se basa en el consumo de agua hervida por varios días.

En el método Sayu el agua es hervida, lo que le otorga características especiales que ayudan al organismo. Al ser consumida, esta agua favorece un despertar suave de los órganos internos y promueve una digestión más eficiente.

La propuesta japonesa que se ha ido popularizando sugiere beber alrededor de cuatro vasos de Sayu en ayunas, esperando 45 minutos antes del desayuno. De esta forma, el agua hervida eliminará impurezas presentes en el agua potable, como ciertos minerales o compuestos que pueden alterar su sabor o propiedades.

La temperatura ideal del agua debe ser de unos 50°C, lo suficientemente cálida para tocarla sin quemarse. Se recomienda enfriarla ligeramente soplando antes de beberla.

Por la noche, aproximadamente una hora antes de acostarse, también es útil hervir una taza de agua y tomarla para ayudar a relajarse y conciliar el sueño. Sin embargo, si el beber agua antes de dormir provoca malestar como ir al baño con frecuencia o interfiere con el descanso, es mejor hacerlo más temprano en el día o limitar su consumo a las mañanas.

El objetivo de este método es que el agua puede generar sensación de saciedad y mejorar la digestión. Beber agua antes de las comidas puede reducir el apetito al llenar parcialmente el estómago, lo que podría llevar a una menor ingesta de alimentos.

Algunos estudios han sugerido que la práctica de beber agua en ayunas podría ayudar a acelerar el metabolismo y reducir la ingesta de alimentos.

Una investigación publicada en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism señaló que el consumo de agua puede incrementar la tasa metabólica en un 30%, lo que se traduce en una mayor quema de calorías.

Además, Medicover Hospitals, un sitio especializado en salud, ha varios destacado beneficios adicionales como la mejora en la salud de la piel y la eliminación de toxinas del cuerpo.

De acuerdo con el mencionado sitio, la terapia de agua japonesa debe realizarse en diferentes momentos para tratar diversas afecciones. Algunos ejemplos son los siguientes:

Estreñimiento : 10 días

: 10 días Elevación de la presión arterial: 30 días

30 días Diabetes tipo 2 : 30 días

: 30 días Cáncer: 180 días

Algunos cuidados que deben tenerse en cuenta con este método, según los especialistas de Medicover Hospitals, son:

Beber demasiada agua en poco tiempo puede causar hiponatremia , una condición grave que se produce cuando el exceso de líquido diluye los niveles de sal en la sangre.

, una condición grave que se produce cuando el exceso de líquido diluye los niveles de sal en la sangre. Aunque es poco común en personas sanas, aquellos con problemas renales o que realizan actividades extremas tienen mayor riesgo de sufrir sobrehidratación .

. Para evitar complicaciones, no se debe consumir más de 1 litro de agua por hora , ya que es lo máximo que los riñones pueden procesar de manera segura.

, ya que es lo máximo que los riñones pueden procesar de manera segura. El método japonés de agua puede ser restrictivo debido a sus estrictas reglas sobre los horarios de las comidas y la necesidad de comer en intervalos muy cortos.

Antes de emplear este método es recomendado consultar a los médicos de cabecera de cada persona para que puedan darle más información sobre su caso particular.