Semillas de girasol: qué beneficios tienen y cómo consumirlas

Las semillas de girasol (Helianthus annuus) provienen de la planta con el mismo nombre, anota Cleveland Clinic.

La mayoría de los frutos secos son ricos en nutrientes, pero las semillas de girasol son especialmente beneficiosas para la salud porque contienen más vitaminas, minerales y grasas saludables que otras semillas, dice Gillian Culbertson, en una publicación de Cleveland Clinic.

Beneficios de comer semillas de girasol

Las semillas de girasol son fuente de vitamina E, que actúa en nuestro organismo como antioxidante y contribuye a la protección de las células frente a la oxidación ocasionada por los radicales libres, según explica la nutricionista Laura González, en una publicación de EFESalud.

Además, son fuente de grasas saludables, vitaminas del complejo B, cobre y otros minerales, describe Culbertson y enumera cinco beneficios de consumir semillas de girasol.

Contienen nutrientes que combaten el cáncer. Los antioxidantes previenen el daño de los radicales libres que pueden provocar cambios cancerosos en las células. Estas semillas tienen ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico conjugado, que es anticancerígeno. Reducen el riesgo de enfermedades cardiacas y disminuyen el colesterol LDL (malo), el colesterol total y los triglicéridos, porque contienen fitoesteroles que impiden que el cuerpo absorba colesterol. Favorecen la salud de la tiroides por el yodo y selenio que aportan. Reducen la inflamación por su nivel de proteína C. La relación entre inflamación crónica y enfermedades graves es bien conocida y es factor de riesgo para alergias, artritis, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y ataques. Previenen calambres musculares porque son ricas en magnesio y ácido pantoténico.

Entre otros beneficios asociados al consumo de la vitamina E, González indica que estimula el sistema inmunitario, ayuda a la vitamina K en su función anticoagulante y favorece la actividad de la vitamina A.

Cómo consumir las semillas de girasol

Se pueden consumir crudas o tostadas, explica Medanta.org.

Inclúyalas en su dieta: solas, con avena o en ensaladas, recomienda Cleveland Clinic.

Son ideales para acompañar ensaladas y yogurt, dice Culbertson, según la publicación de Cleveland Clinic.

Usualmente son parte de las mezclas de frutos secos, ideales como snack.

¿Cuántas semillas de girasol comer al día?

Un puñado, unos 30 gramos, es suficiente para obtener los beneficios de las semillas de girasol, explica Medanta.org.