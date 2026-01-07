Síntomas de la influenza en niños y por qué genera preocupación en EE. UU.

El incremento de consultas por síntomas relacionados con la influenza ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de EE. UU., especialmente por el impacto que pueda tener en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Medios internacionales como CNN destacan que “la gripe sigue causando estragos en todo EE. UU.” Parte de la preocupación se centra en una nueva cepa identificada como subclado K, conocida en Guatemala como virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1).

La temporada 2025-2026 ha registrado el nivel más alto de enfermedades respiratorias, cifras no vistas desde el periodo 1997-1998, detalla CNN. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), al cierre de la semana 52, el nivel de gravedad fue clasificado como moderadamente alto.

La CDC estima que, hasta el momento, se han reportado al menos 11 millones de contagios, 120 mil hospitalizaciones y cinco mil muertes, incluidos nueve casos pediátricos.

De acuerdo con NBC News, 45 estados presentan niveles altos o muy altos de actividad gripal. Además, se ha observado una circulación simultánea de virus respiratorios como la influenza tipo A y B, el Covid-19 y el virus sincitial respiratorio (VSR).

EE. UU. inició la temporada de gripe 2025-2026 tras cerrar el ciclo anterior con 280 muertes pediátricas por influenza, la cifra más alta registrada, según datos de la CDC difundidos por Infobae.

Este panorama ha generado un llamado de atención en el sector médico para reforzar la prevención y detección temprana de los síntomas gripales.

¿Qué es la influenza?

La influenza es un virus comúnmente conocido como gripe. Existen dos variantes principales que afectan a los humanos: la influenza A y la influenza B, destaca el médico internista Estuardo Rojas.

Como todos los virus, no puede vivir por sí solo; necesita de un ser vivo —en este caso, los seres humanos— para reproducirse. Utiliza las células del organismo, apropiándose de parte de su maquinaria celular para multiplicarse, agregó el experto.

Estados Unidos ha alertado sobre incremento de casos de gripe por variantes de influenza en la temporada 2025-26. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Cómo se contagia?

El contagio se produce, principalmente, por vía respiratoria. “La forma más común es a través de microgotas expulsadas cuando una persona infectada estornuda o tose. Estas gotas quedan suspendidas en el aire y, al ser inhaladas por otra persona, permiten la entrada del virus al organismo. Una vez dentro, se reproduce y desencadena una respuesta inflamatoria”, destaca Rojas.

En cuanto al virus de influenza H3N2, el epidemiólogo Erwin Calgua explica que es un virus estacional que causa infecciones respiratorias agudas y que ya se conoce desde hace años. Su propagación se incrementa durante el invierno, no por el frío en sí, sino por el aumento del tiempo en espacios cerrados y la falta de medidas preventivas, lo que favorece la transmisión.

Calgua advierte que el virus tiende a mutar y que, aproximadamente cada cinco años, se registran brotes con mayor número de casos. “El subclado K es la variante específica que está generando preocupación”, afirma, debido a su alta capacidad de contagio.

Síntomas frecuentes

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Dolor de cabeza

Malestar general

Dolor corporal

Congestión nasal

Tos

Secreción mucosa

En la mayoría de los casos, el cuerpo combate la infección por sí solo, y los síntomas desaparecen en menos de una semana.

Sin embargo, en algunos casos, la influenza puede debilitar el sistema inmunológico, facilitando infecciones bacterianas secundarias como otitis, faringoamigdalitis, bronquitis o neumonía, destaca Rojas.

En ciertos grupos vulnerables —niños pequeños y adultos mayores— el virus por sí solo puede causar neumonía grave. Más allá de eso, muchas de las complicaciones son provocadas por infecciones bacterianas oportunistas, comparte el médico.

Complicaciones y prevención

Las complicaciones por influenza en niños pueden ser similares a las que presentan los adultos. Entre ellas se incluyen neumonía, bronquitis, otitis e incluso problemas cardíacos. Estas pueden ser provocadas directamente por el virus o por infecciones bacterianas secundarias que aprovechan el entorno debilitado que deja la influenza.

¿Qué hacer para prevenir?

La principal herramienta de prevención es la vacunación anual contra la influenza. Aunque no garantiza evitar el contagio, sí reduce la frecuencia e intensidad de los episodios, así como el riesgo de complicaciones.

Otras medidas clave incluyen:

Lavado frecuente de manos, ya que el contacto con superficies contaminadas es una vía común de transmisión.

Evitar enviar a niños con síntomas respiratorios al colegio, para reducir el riesgo de contagio masivo en las aulas.

Mantener un estilo de vida saludable, con alimentación balanceada, actividad física regular, buen descanso y control del estrés, lo cual fortalece el sistema inmunológico.

Aunque muchas personas recurren a suplementos como vitamina C u otros productos para “subir las defensas”, su efectividad es limitada. Los cuatro pilares esenciales para una buena inmunidad son: alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y reducir el estrés.

Lea más: Síndrome de intestino irritable: ¿Por qué las mujeres sufren más dolor intestinal que los hombres?

