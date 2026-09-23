Sopa de pollo y otros remedios que sí funcionan para combatir la gripe

Días lluviosos y con viento pueden desatar resfriados, pero tanto estos como la gripe no son exclusivos de una temporada en especial. Por eso, siempre es útil conocer algunos remedios caseros que puedan brindar alivio a los síntomas comunes como congestión, estornudos, tos, dolor de garganta e incluso dolor de cuerpo. Sin embargo, los expertos señalan que si estos síntomas se prolongan demasiado o aparecen otros como fiebre muy alta que no cede con medicamentos o dificultad para respirar lo mejor será asistir a un doctor.

Amanda Hernández, médico familiar, señala que la mayor parte de las gripes y catarros pueden ser tratados en casa y que hay evidencia de que algunos de los remedios caseros populares son efectivos. "Cuando solo se trata de un resfriado común lo que se recomienda es el descanso, la hidratación, vitamina C y zinc para evitar una infección más fuerte y si hay dolores de cabeza o cuerpo algún analgésico. Pero la experiencia nos dicta que caldos e infusiones pueden ayudar en los procesos de descongestión e hidratación", expone la experta.

Entre los remedios caseros que se recomiendan en general se encuentran:

Hacer gárgaras con agua de sal: El sitio especializado www.tuasaude.com señala que el agua de sal a una garganta irritada o congestionada, aunque aclara que no cura las infecciones. "El alivio depende de la física de la mucosa y no de un efecto antibiótico: el agua salada arrastra el moco espeso e hidrata el tejido irritado que duele al tragar", explica la publicación. En el caso de los resfriados comunes, en los que no se presenta fiebre ni infección puede ayudar. Se recomienda, eso sí que el agua esté tibia, no caliente y que a 200 mililitros (un poco menos de un vaso) se le agregue solo media cucharadita de sal.

Agua tibia con miel y limón: La doctora Hernández señala que esta mezcla es efectiva debido a que, en primer lugar se está utilizando liquido, indispensable para hidratarse, además, la miel tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, mientras que el aporte del limón se centra en la vitamina C. La experta advierte que esta fórmula no debe dársele ni a niños menores de un año ni a personas diagnosticadas con diabetes o alergia a la miel.

Sopa de pollo: Aunque parezca un mito, la sopa de pollo también funciona por razones parecidas a la anterior. Es un líquido en el que se diluyen diferentes elementos. Eso sí, debe ser preparada con ingredientes específicos. Además del pollo, que la doctora recomienda que no tenga mucha grasa, se le deben incorporar hierbas como la yerbabuena y el perejil, además de zanahorias, apio y cebolla que aportan nutrientes esenciales para la recuperación.

Infusión de tomillo: Este se recomienda especialmente para combatir la tos. Tiene propiedades antiespasmódicas y expectorantes. El sitio tuinfosalud.com señala que contiene compuestos activos como timol y carvacrol, que poseen acción antibacteriana, antiviral y antiinflamatoria, ayudando a combatir infecciones respiratorias y a calmar las mucosas irritadas.

Inhalar eucalipto: El fuerte olor del eucalipto y sus compuestos químicos han probado ser efectivos para descongestionar las vías respiratorias. Para realizar las inhalaciones se debe hervir agua en una olla y luego, añadir las hojas de eucalipto. Luego colocarse a una distancia en la que el vapor no queme pero sí se logre aspirar durante entre cinco y diez minutos.