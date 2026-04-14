Test sobre las emociones: claves para entender y manejar lo que se siente en la adolescencia

La adolescencia es una etapa llena de cambios: en tu cuerpo, en tu forma de pensar y también en lo que sientes.

A veces, las emociones aparecen de manera muy intensa: enojo, tristeza, ansiedad, entusiasmo o frustración. Puede sentirse como si todo pasara demasiado rápido o demasiado fuerte.

La regulación emocional no significa dejar de sentir o "controlarte" todo el tiempo. Significa aprender a reconocer lo que sientes, entender de dónde viene y encontrar maneras sanas de manejarlo sin hacerte daño ni lastimar a otros.

A todos nos pasa reaccionar impulsivamente, decir algo de lo que luego nos arrepentimos o sentir que una emoción nos desborda.

Aprender a regular las emociones es un proceso, no algo que se logra de un día para otro.

Regular tus emociones puede ayudarte a:

Pensar con más claridad cuando estás molesto

Expresarte sin explotar o guardarte todo

Tomar mejores decisiones

Cuidar tus relacionesSentirte más en control de lo que te pasa

No se trata de ser perfecto. Se trata de conocerte, darte tiempo para respirar y aprender nuevas formas de responder cuando algo te afecta.

Test: ¿Cómo está tu regulación emocional?

Serie Adolescencia

Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.

Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica.

En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles, del 7 al 22 de abril.

Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/