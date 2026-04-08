Test de autoconocimiento en adolescentes: cómo enfrentar inseguridades y descubrir quién eres

Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.

Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica. Al finalizar el cuestionario se presentan resultados sencillos, de fácil interpretación, acompañados de una breve guía de autorreflexión que permitirá a los lectores pensar sobre sus emociones, sus reacciones y las formas en que pueden mejorar su bienestar emocional.

En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles.

¿Qué es la adolescencia?

Desde una perspectiva psicológica, la adolescencia es la etapa del desarrollo humano que ocurre aproximadamente entre los 10 y los 19 años, en la cual la persona atraviesa profundos cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales que la llevan de la infancia a la adultez.

Como puedes darte cuenta, en esta etapa no solo ocurren cambios físicos; en ella empiezas a mirarte por dentro y a preguntarte: ¿quién soy realmente? ¿Y quién quiero llegar a ser?

Entre tareas, amistades, expectativas y redes sociales que parecen mostrar vidas perfectas todo el tiempo, es completamente normal sentirse perdido, inseguro o incluso abrumado. Pero la realidad es que no estás solo con eso.

Autoconocimiento

Conocerte a ti mismo no significa tener todas las respuestas claras, porque nadie las tiene. Más bien, se trata de empezar a escucharte un poco más: darte cuenta de lo que sientes, reconocer qué cosas te hacen bien y cuáles te pesan, descubrir qué te gusta de verdad (aunque no sea lo mismo que les gusta a los demás) y aceptar que cambiar de opinión también es crecer.

A veces, el miedo a no encajar puede llevarte a hacer cosas solo para que no te dejen fuera. Por eso, vale la pena detenerse y preguntarse: ¿esto lo hago porque quiero o porque me da miedo que me juzguen? Aprender a decir “no”, poner límites y pedir ayuda no te hace débil. Al contrario, habla de alguien que se está conociendo y respetando.

Conocerte no hará que desaparezcan las dudas, pero sí te dará más herramientas para enfrentarlas. No evitará que cometas errores, pero te ayudará a aprender sin machacarte por dentro. Y, sobre todo, te recordará algo importante: tu valor no depende de los “me gusta”, de compararte con otros ni de la aprobación de nadie.

Estás en una etapa de descubrimiento. Permítete probar, equivocarte, cambiar de idea y volver a empezar. En medio de tantos cambios, conocerte puede convertirse en tu lugar seguro.

Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/