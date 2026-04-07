Interacción con asistentes virtuales: estudio advierte riesgos por uso excesivo y dependencia emocional

La revolución de la inteligencia artificial ha automatizado algunas tareas cotidianas e incluso ha funcionado como espacio de consulta; sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Aalto, de Finlandia, destaca que el uso prolongado de asistentes virtuales basados en este sistema podría agravar la ansiedad del usuario.

Desde un punto de exploración, los científicos determinaron que los asistentes virtuales basados en IA pueden brindar consuelo a corto plazo, principalmente al hacer sentir acompañadas a las personas. Sin embargo, mantener una interacción constante podría tener efectos negativos en el bienestar de los usuarios, así como en su desenvolvimiento en las relaciones del mundo real.

Portales como EurekAlert destacan que, para algunas personas, el asistente virtual es un espacio seguro, ya que está disponible, no tiene capacidad de juzgar y no exige nada a cambio, lo que lo hace atractivo, principalmente para quienes permanecen solos por largos períodos; pero buscar apoyo emocional o refugio en estos podría afectar la forma de interacción y perjudicar las emociones.

El estudio, que se basó en el uso del sistema Replika, un chatbot con IA diseñado como amigo, demostró los efectos de utilizar este sistema como mentor o pareja sentimental virtual.

Para analizar cómo este tipo de tecnologías influyen en la salud mental y la vida social de sus usuarios, los científicos de la Universidad Aalto recopilaron la actividad de casi dos mil usuarios que han mantenido interacción con el asistente por más de dos años, lo que demostró que, aunque este sistema ayuda a los usuarios, también tiene efectos negativos, ya que localizaron señales de angustia en su lenguaje en línea.

Se conoció que durante este tiempo analizaron la evolución del lenguaje y comportamiento de los usuarios, comparando su lenguaje un año antes y un año después; se estableció que los usuarios desarrollaron un aumento en los signos de angustia en los mensajes publicados en Reddit.

«Hemos descubierto una paradoja: los compañeros de IA ofrecen apoyo incondicional e inquebrantable, algo muy atractivo para las personas con dificultades sociales. Pero también aumenta sutilmente el coste percibido de las relaciones humanas, que son complejas, impredecibles y requieren esfuerzo», afirma Talayeh Aledavood, profesora de la Universidad Aalto.

Asimismo, EurekAlert resalta que una de las agravantes que los científicos descubrieron fue que los usuarios, al crear una interacción constante con el asistente virtual, dejan de buscar apoyo profesional.

"Por un lado, las publicaciones de los usuarios giraban cada vez más en torno a sus relaciones, pero por otro contenían más señales de soledad, depresión e incluso pensamientos suicidas que los del grupo de control", señaló Yunhao Yuan, uno de los autores del estudio.

Asistente virtual como confidente

Desde el análisis del estudio se destaca que el chatbot se convirtió en un espacio seguro para los usuarios, donde pueden contar sus problemas y secretos. Según los datos analizados de Reddit, el lenguaje de los usuarios mostró un panorama mixto.

El análisis muestra que los usuarios hablaban cada vez más sobre sus relaciones, pero sus publicaciones evidenciaban más señales de soledad, depresión e incluso pensamientos suicidas en algunos grupos de análisis.

Como parte del análisis científico, los investigadores seleccionaron a 18 personas que mostraban un uso continuo del chatbot, quienes reconocieron recurrir al asistente en momentos de duelo, ruptura y soledad. Con esto se determinó que la interacción entre un humano y un asistente virtual presenta similitudes con la interacción entre dos personas, principalmente porque la confianza se desarrolla de forma gradual.

Efectos futuros inciertos

Como parte del análisis científico, los investigadores recalcan que los hallazgos no ofrecen una respuesta definitiva sobre si es beneficioso o perjudicial recurrir a la IA para obtener apoyo emocional; sin embargo, muestran cómo los efectos se desarrollan en función del uso y la interacción entre el humano y el chatbot.