Colegios cierran el ciclo escolar 2025: ¿cuándo terminan oficialmente las clases en escuelas e institutos?

Levantarse temprano, hacer tareas o enfrentar el tráfico vehicular ya no serán un problema para los alumnos de colegios a escala nacional, quienes han cerrado oficialmente el ciclo escolar del 2025. Las escuelas, por su parte, continúan clases para completar la jornada mínima requerida por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Para los colegios, establecimientos por cooperativa y municipales, este miércoles 15 de octubre fue el último día de clases al haber cumplido con lo mínimo requerido, según detalla el Mineduc en el Acuerdo Ministerial 3832-2024. El cierre del ciclo se hará oficial el 31 de octubre para los estudiantes del plan diario.

Este cierre responde a que dichos establecimientos iniciaron labores a principios de enero, así como el desarrollo del ciclo escolar. En cuanto a las escuelas, el cierre está programado para noviembre, conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 3831-2024.

Comunicación Social del Mineduc recordó que el acuerdo indica que el último día de clases para las escuelas de preprimaria, primaria e institutos nacionales de educación básica será el próximo 18 de octubre, y el cierre de actividades se llevará a cabo el 26 de noviembre.

Pese a los retrasos educativos derivados de las protestas y plantones —en los que participaron docentes de diversas escuelas—, el cierre de actividades educativas para las escuelas se mantiene según lo establecido en el 2024, destaca Comunicación Social del Mineduc.

“Por el tema de las manifestaciones del STEG (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala), lo que se implementó fue la Estrategia de Continuidad Educativa; con esto se refuerza a los estudiantes y se permitiría que finalicen en el tiempo”, dijo De León, ante la consulta sobre si se retrasarían las clases en escuelas donde hubo suspensión de actividades.

Completar los 180 días de clase, según detalló Comunicación Social, fue posible porque se implementaron tutorías programadas para recuperar las horas perdidas, las cuales se efectuaron después de la jornada matutina o antes de la jornada vespertina.

Esto confirma que el cierre del ciclo escolar del sector público será el martes 18 de noviembre a escala nacional, en todas sus jornadas.

Asimismo, se establece que los colegios podrían extender la fecha establecida, según las regulaciones internas de cada establecimiento, que determinan el cierre final.

En cuanto al sector público de fin de semana, el acuerdo establece que el último día de clases será el sábado 15 o el domingo 16 de noviembre.