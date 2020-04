¿Urge un corte de cabello? Soluciones de algunos servicios disponibles

Personal del salón academia Dorty Nails For You reciben capacitación para atender a clientes durante epidemia. (Foto Prensa Libre: cortesía DNFY).

Los expertos en corte de cabello y uñas también han hecho ajustes. Algunos en definitiva han tomado la decisión de no abrir para evitar riesgos porque se requiere de mantener un distanciamiento social de un metro como las autoridades han recomendado y así evitar el contagio del coronavirus.

Diana Macario, estilista, comenta que ella ha tomado esta opción porque el salón lo tiene en su hogar en donde conviven adultos mayores y prefiere no exponerse.

¿En salones o a domicilio?

Dorty Girón, pedicurista profesional, experta en podología y dirige una academia dedicada al tema de uñas en Petén, Mazatenango, Quetzaltenango y la ciudad explica que es importante recalcar que algunos profesionales dedicados a la belleza trabajan desde sus hogares y es posible con las medidas adecuadas porque según la orden del Gobierno, lugares que no tiene tanta afluencia de persona pueden seguir comercializando.

Ser rigurosos es indispensable, dice Girón, “el problema es que nos exponemos como salones de belleza a atender a personas de muchos lugares y no se sabe dónde han estado estas personas y tenemos que garantizar que nuestros técnicos únicamente estén en casa y el trabajo para no exponerlos”, dice.

Girón explica que el mejor lugar para prestar servicios es en un salón porque ahí es posible desinfectar todo el equipo y las áreas. En el caso de su negocio utilizan gorros, batas plásticas, guantes, gafas y mascarillas, de forma obligatorio. “Las mascarillas se cambian con cada cliente y además colocan bolsas de desinfección a sus pertenencias, se lavan las manos con frecuencia y utilizan gel antibacterial…esto hace que le servicio incremente su costo para dar este tipo de seguridad”, agrega la experta.

Otra recomendación es hacer las citas pausadas, de preferencia una persona por turno para que no se crucen con otro cliente y así tener tiempo para desinfectar. El salón-academia donde trabaja utiliza todo el equipo desechable y no recibe clientas nuevas y por el momento ofrecen únicamente uñas básicas naturales, cortas y con diseños sencillos para que la clienta esté lo menos posible. “Se atienden de dos a tres personas por día y se les pide no venir acompañadas”, agrega.

Girón no está de acuerdo con las personas que realizan servicios a domicilio porque existen demasiados factores de riesgo por no tener los espacios adecuados y en especial porque se entra con familias en las que hay niños. “Si no se van a tomar las medidas como debe de ser es preferible que no se trabaje y no ser un agente domiciliar para contagiar a otros”, dice.

El estilista educador Osman Ulises Sandoval también está de acuerdo que sea en salones y disminuir los servicios a domicilio. “Actualmente es primordial limitar las opciones, solo hacer servicios como corte de cabello o tintes, pero evitar maquillajes, trabajo de pestañas y cejas porque esto requiere un contacto más directo y cercano”, explica.

Al respecto, Mardoqueo Ramírez, de Peluquería Donald’s, expresa que ellos cuentan con dos colaboradores que visitan algunos hogares con cuidados necesarios para atender. “Se solicita que los profesionales usen mascarillas, guantes, jabón y gel, así como tienen el cuidado de desinfección de sus herramientas y de ellos mismos, con su vestuario”, agrega.

“No se trabajan demasiados clientes porque se recomienda solo tomar el servicio de ser necesario”, indica. También aclara que el costo se incrementa porque se incluye el transporte de los profesionales que se trasladan a los hogares.

Misael M. también ofrece este servicio a domicilio tomando las medidas necesarias de mascarilla, guantes y desinfección, pero únicamente con clientes conocidos y frecuentes.

¿Qué es posible hacer en casa?

Macario recomienda a los clientes también tener paciencia para cuando se restablezcan los servicios y no intentar cortarse el cabello en casa, “de lo contrario al salir las cosas mal, ellos mismos podrían tener un aislamiento personal para que los demás no los vean”, expresa.

De preferencia se aconseja la limpieza del cabello, así como el uso de geles, espumas, así como accesorios para mantener el cabello presentable. Aquellos con pelo seco se recomienda lavados en días alternos, pero si el cabello es graso, debe ser a diario.

Cuando coma considere que el exceso de dulce es nocivo tanto para la salud como para el cabello, ya que el azúcar produce andrógenos que pueden provocar la caída del pelo.

No solo las agresiones externas dañan el cabello, también en casa podemos darle un trato inadecuado y ante la dificultad de ir a la peluquería, durante estos días, lo mejor es aprender a tratarlo con la ayuda de los profesionales.

Por ejemplo, insisten en que los efectos que pueda producir la luz artificial en el cabello dependerán en gran medida del número de horas que una persona permanezca delante de la pantalla de un ordenador o cerca de una luz artificial. Del mismo modo que este tipo de luz produce un cambio en el aspecto de la piel, adoptando un color amarillento, también el cuero cabelludo puede llegar a reflejar un aspecto “menos lustroso” de lo habitual.

Una razón por la que se recomienda, la aplicación de aceites, por estar tanto tiempo expuestos a la luz artificial.

Anímese a retocar sus raíces, aunque no es lo deseable, las circunstancias son las que son, comenta el estilista Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, quien recomienda “ceñirse a retocar la raíz”.

Lo primero a tener en cuenta es el uso de ropa vieja y una toalla “que no importe manchar”, es mejor aplicar el producto con guantes y aconsejable rodear con vaselina el contorno del rostro, las orejas, el cuello y la nuca para evitar manchas o irritación en la piel.

Según el estilista, hay que leer bien las recomendaciones del fabricante del producto adquirido y empezar por “probar la fórmula en un mechón en la zona de la nuca”, de esta manera además de descartar una reacción alérgica, se podrá comprobar cómo va a quedar.

Es preferible que el pelo no se haya lavado ese día por dos motivos: porque el cabello limpio hace que el tinte “agarre” menos y porque el pelo es más sensible a posibles irritaciones.

Si es la primera vez que compra el producto es recomendable que elija un tono más claro de lo que piensas “porque una vez aplicado, suele ser más oscuro de lo que parecía en la carta de color” y porque hay que ajustarse al máximo al tono que se tiene en ese momento la raíz.

Sánchez aconseja seguir los tiempos de exposición que marca el fabricante. “Se suele pensar, erróneamente, que dejándolo más tiempo cubrirá más, pero no es así”.

Lavar y aclarar muy bien hasta que salga el agua clara es lo idóneo para “asegurarte de que no quedan restos de pigmentos en su pelo”. Lo mejor es finalizar con agua tibia o fría para sellar la cutícula y ayudar a que el color se asiente.

Una vez terminado el proceso, Sánchez recomienda aplicar una mascarilla de medios a puntas extendiéndola bien con la ayuda de un peine de púas anchas para “reparar e hidratar” el cabello en profundidad.

Y, paciencia, “el color definitivo se aprecia transcurridos un par de días, cuando los pigmentos se van matizando”, añade Sánchez.