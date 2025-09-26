Videos: folclore, ritmo y color en la jornada inaugural del Campeonato Latinoamericano de Bandas 2025

El Paseo de la Sexta, en la ciudad de Guatemala, se llenó de color, ritmo y entusiasmo este viernes 26 de septiembre, durante el desfile inaugural del Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha 2025. En total, al menos 18 agrupaciones internacionales participaron y se ganaron el aplauso del público.

Este desfile fue la antesala de la décima edición del campeonato, que se realizará en campo abierto los días 27 y 28 de septiembre, con la participación de 88 bandas de marcha. El evento celebra la música, la cultura y la historia resguardadas por agrupaciones estudiantiles, en una jornada que une a países de toda Latinoamérica.

El desfile, que comenzó pasadas las 14 horas, convirtió el Centro Histórico en una fiesta musical. Participaron bandas de México, Belice y por supuesto, Guatemala. Las calles se llenaron de baile y emoción, con repertorios que incluyeron estilos tradicionales, marciales, latin band y marching band, acompañados por batonistas, cadetes y bailarines folclóricos.

Uno de los países que sorprendió fue México, representado por Renace Marching Band, que deleitó al público con composiciones propias, trajes tradicionales y danzas folclóricas. Su presentación fue celebrada por los asistentes, que bailaron y aplaudieron al ritmo de su propuesta cultural.

Desde Belice, la banda Benque Viejo Marching Band animó al público con una versión vibrante del éxito Dance Monkey.

Guatemala participó con diversas agrupaciones, en su mayoría originarias de la ciudad capital. Bandas como Lobos Band, del colegio Nuestra Señora de las Victorias de Jocotenango, Sacatepéquez, y Kids Music Band, de Alta Verapaz, sobresalieron por su carisma, precisión y musicalización.

Estas fueron algunas de las presentaciones más destacadas del desfile inaugural del campeonato, que continuará durante el fin de semana con competencias de campo y exhibiciones musicales en distintos escenarios.

Instituto de Señoritas Belén

Instituto Tecnológico de Computación (Banda de Guerra)

Kids Music Band (Alta Verapaz)

Benque Viejo Marching Band (Belice)

Renace Marching Band (México)

Grupo Folclórico de Renace Marching Band

Lobos Band, colegio Nuestra Señora de las Victorias

*Con imágenes de Josué Mejía e Ingrid Reyes.