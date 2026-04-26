Apple cambia de líder en 2026 en medio de dudas por su estrategia frente a la IA

El cambio de CEO de Apple ocurrirá el 1 de septiembre de este año, según anunció hace pocos días la compañía.

Tim Cook deja su mandato como director ejecutivo -CEO- de Apple y pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración. Y será John Ternus quien asuma el cargo a la cabeza de la compañía.

Cook llevó a Apple de estar valorada en 350 mil millones de dólares a los casi 4 billones en 15 años. Sin embargo, según Applesfera, el plan que llevó a Apple a incrementar sus ganancias ya estaba escrito.

La fórmula que ha manejado Cook ha sido: teléfonos inteligentes + cadenas de suministros globales, con lo cual ha generado un billón de dólares de ganancias, según explica una nota de The Economist publicada en Infobae.

Su fórmula ha conseguido popularizar los Airpods y los relojes, productos en los cuales se ha enfocado.

Sin embargo, bajo su mandato también se han producido enormes cantidades de Iphones a un costo muy bajo en China, lo cual también ha apoyado el crecimiento económico de ese país, anota The New York Times.

John Ternus es “un brillante ingeniero y pensador que ha dedicado los últimos 25 años a crear los productos de Apple que tanto aprecian nuestros usuarios, obsesionado con cada detalle y enfocado en encontrar la manera de mejorar, audaz, bella y significativamente cada producto. Es la persona ideal para el puesto”, escribió Cook en su carta de despedida, que también es un agradecimiento, la cual fue publicada en Apple.com.

Ternus tiene 51 años y ha trabajado la mitad de su vida para Apple, anota Applesfera.

La pregunta ahora es si esa estrategia funcionará para la era la IA, cuyo sistema Apple aún debe mejorar, según la nota publicada por Infobae.

La despedida de Tim Cook