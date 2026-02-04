ChatGPT: qué ha causado el segundo de caída de la plataforma de inteligencia artificial

ChatGPT es un asistente de inteligencia artificial con el que es posible conversar por escrito (y, a veces, por voz) para hacer preguntas, aprender, escribir, organizar ideas y resolver dudas. La plataforma indica que está entrenado con información proveniente de diversas bases de datos.

Por segundo día consecutivo, usuarios han reportado fallas desde distintos lugares del mundo en el uso de la aplicación de inteligencia artificial.

Down Detector, un portal de internet que monitorea el funcionamiento de algunas de las plataformas más utilizadas a nivel global, indicó que ChatGPT comenzó a presentar fallas el 4 de febrero, de forma similar a lo ocurrido el 3 de febrero.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que, al realizar consultas, aparecía el mensaje: “Hmmm… parece que algo ha salido mal” y la plataforma no respondía a las solicitudes.

Univisión destacó que una encuesta de consumidores en Estados Unidos, realizada en el 2025, encontró que el 55% de los encuestados ahora utiliza ChatGPT de OpenAI o los chatbots de IA de Google, Gemini, para tareas que antes habrían consultado en el buscador de Google, con cifras de uso aún más altas en el Reino Unido.

El sitio especializado Computer Hoy subraya que OpenAI no ha ofrecido explicaciones sobre el origen del fallo. Solo ha informado que ha identificado dos errores: “El primero es un aumento en las tasas de error en los trabajos de ajuste fino, y el segundo, un incremento de fallos para los usuarios de ChatGPT y Platform. Hemos aplicado la medida de mitigación y estamos supervisando la recuperación”. Casi parece un comunicado redactado por la propia inteligencia artificial...

Computer Hoy añade que este tipo de fallos es habitual, aunque preocupa que puedan convertirse en un problema a futuro, ya que cada vez más personas recurren a la IA para acciones básicas, y podrían dejar de aprender a realizarlas por sí mismas.