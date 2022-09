Ciberacoso afecta salud emocional de niños y adolescentes ¿cómo saber si a su hijo lo molestan en Internet?

Así se presentan situaciones como la difusión de mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería, o bien hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas.

Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa. Los expertos aseguran que el cambio de la vida en línea de menores a causa de la pandemia también hace que sientan que no tienen ninguna escapatoria al aumentar el tiempo que están en línea.

Sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir que la víctima hable con franqueza o trate de resolver el problema. En casos extremos, el ciberacoso puede llevar a quitarse la vida. Por ello es importante hablar de este y otros temas que llevan a una acción como esta y es a lo que invita a reflexionar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), que se celebra anualmente el 10 de septiembre.

De impacto En el ciberbullying una publicación llega a cientos o miles de personas en cuestión de minutos, el contenido agresivo duele y daña mucho más, ya que al crecer la cantidad de gente que accede a una publicación, el impacto es mayor. Una vez que el contenido se viralizó, es imposible detenerlo o eliminarlo, por más que el agresor se arrepienta. Por otro lado, dada la inhibición que prestan las pantallas y las redes sociales debido al anonimato, muchos niños se atreven a decir y hacer cosas en el mundo digital que no harían en el mundo físico.

Por ejemplo, el acoso a través de mensajes de texto o de imágenes o vídeos en las plataformas de las redes sociales ha demostrado ser muy perjudicial para los adolescentes.

Los afectados pueden sentir vergüenza, nervios, ansiedad, se generan dudas sobre lo que los demás piensan de ellos y llegar a aislarse de sus amigos, tener pensamientos negativos y sentir culpabilidad. Esto incluso se puede traducir en sufrir dolores de cabeza, dolores de estómago frecuente o náuseas.

Esta situación ha hecho en ciertos casos que se asocien al consumo de sustancias como el alcohol y las drogas o a desarrollar comportamientos violentos para hacer frente a su dolor psicológico y físico.

¿Cómo apoyar a los hijos?

La psicóloga Nissely Herrera hace énfasis que el bullying es un tema complejo que parece una moda, pero ha pasado históricamente, la diferencia de hoy es que se ha definido y las áreas en que se viven. Un espacio donde una persona utiliza bromas, palabras, gestos que pueden ser violentos u ofensivos, “tiene esa cuota de poder que alguien ejerce y por ello es importante empoderar a los niños y jóvenes para que ellos expresen lo que sienten”, dice.

El darle voz a los hijos comienza desde que ellos se empiezan a expresar. “En ocasiones los padres estamos ocupados y cuando viene uno de nuestros hijos y nos habla de dificultades se cree que son cosas pequeñas de niños que no merecen tiempo y una mirada, pero si no abrimos nuestro corazón a escucharlos en esas cosas que parecen insignificantes tampoco nos vamos a enterar de las cosas más grandes y no tendremos de posibilidades de ver cómo escala esta a situaciones de alarma”, expresa la psicóloga.

En cifras Más de un tercio de los jóvenes de 30 países sostiene que ha sido víctima de acoso en la red, y 1 de cada 5 ha faltado a la escuela debido a situaciones de ciberacoso y violencia. Las redes sociales más usadas —como Instagram, Snapchat, Twitter o Facebook — son un lugar común para el ciberacoso para 7 de cada 10 jóvenes. Estos resultados fueron compartidos por Unicef y representan una encuesta anónima realizada en la herramienta de participación infantil U-Report

La experta invita a los adultos a regular el tiempo y la calidad de contenido que los hijos consumen en redes. Es bueno sentarse con ellos y explorar los juegos o videos que ellos ven y ayudarles a darles un criterio como adultos, pero la primera puerta se abre cuando como adultos estamos dispuestos a escuchar, “si solo nos sentamos a jugar quizá los hijos se sientan raros e cómodos, incluso no tengan la misma apertura”, agrega.

Además, Herrera expresa que “si como padre estoy en la escucha activa (escuchar sin interrumpir) se genera la confianza y uno se involucra un poco más. El tiempo que invirtamos en acompañarlos es una herencia para toda la vida”,

Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad para ESET Latinoamérica, en una reciente visita al país menciona que como sociedad es una realidad que cada vez más dependemos del ámbito digital y esto viene con riesgos no solo de virus sino amenazas como ciberacoso, sexting y otras prácticas y necesitamos estar conscientes de esos peligros y evitarlos y que se pueda aprovechar la tecnología.

“Es importante que así como cuidamos la manera en que los menores se comportan en el ámbito lo hagamos de forma parecida en el entorno digital, necesitamos informarnos, el tipo de tecnología que utilizan, las redes sociales en que interactúan, con quiénes se comunican y los peligros asociados para aconsejarlos y también utilizar opciones de control parental”, dice Mendoza.

ESET también ha compartido en otras oportunidades que en lugar de crear pánico sobre el uso de la tecnología es importante mostrar a los menores cómo pueden utilizar la tecnología para el bien común, cómo compartir conocimiento o apoyarse mutuamente en un ambiente de estudio remoto. Dentro del uso responsable, existen reglas que deben enseñarse explícitamente, estableciendo políticas firmes.

Los conocedores sugieren prestar atención a ciertos signos que podrían indicar que algo no está bien: