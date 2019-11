Consejos para cuidar su privacidad en las redes sociales

Si utiliza distintas redes sociales lo mejor es que les asigne contraseñas distintas a cada una. De esta forma, si un usuario malintencionado logra descifrar una de sus contraseñas no tendrá acceso al resto de sus datos. (Foto Prensa Libre: Servicios)

No es un secreto que las redes sociales tienen mucha información sobre sus usuarios. Incluso, aunque no las utilice con frecuencia, cuando publica fotografías, le da like a algunas publicaciones, imágenes o videos, provee información acerca de sus gustos e intereses. Además, lamentablemente existen usuarios malintencionados que buscan vulnerar la privacidad de otros. Por eso, le compartimos algunas recomendaciones que le ayudarán a proteger sus cuentas e información personal:

1. Cree una buena contraseña y modifíquela frecuentemente

Aunque quizá para usted sea muy sencillo recordar el dato, utilizar una contraseña basada por ejemplo, en su fecha de cumpleaños es un grave error. Lo recomendable es que su contraseña mezcle letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos porque son más difíciles de adivinar para quien desee entrar a sus cuentas.

Para verificar la eficiencia de su contraseña puede por ejemplo, utilizar la página Kaspersky, la cual le ayudará a identificar en cuánto tiempo aproximadamente puede ser descifrada. Además de darle el tiempo, la página le explica las razones por las que su contraseña podría ser fácil de identificar. Ser demasiado corta o repetir caracteres pueden ser algunas de ellas. La página no guarda los datos que ingrese, por lo que puede verificar si una contraseña es buena antes de utilizarla sin ningún problema.

El informático Vladimir Rodas también recomienda que modifique su contraseña cada tres meses.

2. Configure las opciones de privacidad

Algunas redes son más complejas que otras en el aspecto de la privacidad. Sin embargo, todas tienen contemplada su importancia así que lo mejor es que las active desde que cree su perfil.

Si aún no lo hizo y ya tiene cuentas en redes sociales solo le tomará un par de minutos hacerlo. En el caso de Facebook haga clic en la flecha que aparece al lado del signo de interrogación de ayuda rápida en la barra superior. Al hacer clic en “Privacidad” se desplegará una serie de opciones. Allí podrá controlar quién puede ver su actividad, quién puede enviarle solicitudes de amistad, quién tiene acceso a su lista de amigos, etcétera.

Si desea volver privada su cuenta de Instagram pulse el botón de las tres barras horizontales que aparece en la parte superior derecha de su perfil. Luego seleccione la opción “configuración”, “Privacidad” y modifique su cuenta a “Privada”. De esta forma solo las personas que usted apruebe podrán ver sus fotos y videos.

En el caso de Twitter únicamente debe buscar los tres puntos que aparecen en la barra ubicada en la parte superior izquierda de su pantalla, dirigirse a “Configuración y privacidad” y hacer las modificaciones que considere necesarias.

Si tiene hijos adolescentes hable con ellos respecto a la red social de moda TikTok, una plataforma de moda en la que se comparten videos cortos de hasta 15 segundos. Acorde a una investigación reciente de BBC, algunos críticos en Estados Unidos advierten que la aplicación tiene el potencial de comprometer la privacidad de los usuarios.

3. Siempre cierre su sesión

Ya sea en la computadora que utiliza en la oficina o incluso en sus dispositivos personales, lo mejor es que siempre cierre sesión después de utilizar sus redes para evitar que otra persona tenga acceso a sus redes sociales, fotografías y chats.

4. Activar las notificaciones de inicio de sesión

Las redes sociales y el correo electrónico tienen la función de notificar al momento de inicio de sesión en dispositivos nuevos. Activarla le podría ayudar a identificar de manera inmediata si alguien ha ingresado a sus cuentas e interceptarlo.

5. Lea las políticas de seguridad de las aplicaciones que descarga

Cada vez que usted descarga un app a su teléfono esta le solicita permisos para acceder a su cámara, galería de imágenes o de video. La mayoría de las aplicaciones puede ser instalada sin aceptar estos permisos (debe quitarles la selección manualmente). En caso de que no se pueda instalar sin darle algunos permisos analice qué tan conveniente es hacerlo.

6. No acepte solicitudes de desconocidos

Existen muchos perfiles falsos y personas en búsqueda de vulnerar a otros. Lo mejor es que no se arriesgue y elimine las solicitudes de personas a las que no conoce.

7. Procure dar el mínimo de información

Evite utilizar la geolocalización, compartir su número de teléfono u otros datos en sus publicaciones de redes sociales. En caso de que necesite publicar su celular o correo electrónico por si por ejemplo, desea vender algún producto, procure limitar la publicación únicamente a sus contactos.

Finalmente, en caso de que alguna de sus redes sea vulnerada, debe actuar rápidamente bloqueando el usuario o cambiando la contraseña para que no puedan ingresar nuevamente. Si roban su identidad para hacer otro perfil denúncielo a través de la plataforma y pida ayuda de otros usuarios para que al hacer lo mismo, el proveedor de servicio reciba la señal de alerta y elimine el perfil falso.

8. No publique acerca de sus relaciones

Si bien puede ser agradable compartir recuerdos con su familia analice la importancia de hacerlo en redes sociales. En cuestión de un par de clics una persona malintencionada puede tener acceso a las personas que usted haya etiquetado en sus fotografías y notar qué tipo de relación tienen.

9. No deje rastro de su domicilio en redes sociales

Rodas sugiere que evite tomarse fotos frente a la fachada de su casa y tampoco guarde sus direcciones de casa o trabajo en la aplicación Waze.

