Creadora de videojuego con raíces guatemaltecas busca llevar la migración a las pantallas del mundo

Take Us North (Llévanos al Norte) es un juego narrativo de aventura y supervivencia para un solo jugador que sigue la travesía de migrantes y solicitantes de asilo en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Inspirado en historias reales, Take Us North busca concienciar sobre algunos de los problemas globales más críticos de nuestro tiempo.

El juego, que se planea lanzar en 2026 o 2027, ha generado impacto en medios estadounidenses y de otros países, como El País, de España. La creadora, Karla Reyes —hija de un migrante originario de Quetzaltenango y de madre filipina—, es fundadora y directora creativa de Anima Interactive, un estudio con sede en Los Ángeles, California, que actualmente desarrolla el videojuego.

El juego tiene como objetivo “humanizar y combatir la desinformación”. Las historias están basadas en testimonios reales recopilados en la frontera entre EE. UU. y México.

Creadora con raíces latinas

Reyes tiene 31 años y nació en Nueva York. Habla inglés y español. En una entrevista con Prensa Libre, explica que estudió idiomas y que su llegada a los videojuegos fue autodidacta. “Hacer programación es como aprender un idioma”, asegura.

También se encarga del diseño de sonido, pues de niña estudió música y vive de cerca cómo diferentes artes se unen en los videojuegos.

Junto a Reyes, el juego cuenta con la participación de más talentos de distintas nacionalidades y disciplinas; entre ellos, también hay guatemaltecos, como el desarrollador de videojuegos Daniel Villagrán, de la empresa 502 Studios, y el compositor Josh Peren.

Fundó su proyecto en 2023. Desarrolló un videojuego para una serie de televisión infantil de Netflix, y gracias a ese proyecto recibieron algunos ingresos, con los cuales comenzó el desarrollo de Take Us North.

Karla Reyes junto a integrantes de su equipo creador de Take us North. (Foto Prensa Libre: Anima Interactive)

“Ha sido un proceso duro y desafiante, especialmente al tratar de conseguir financiamiento, algo común para los estudios independientes. Afortunadamente, Xbox nos brindó apoyo con algunos recursos, y también contamos con otros inversionistas”, explica. Gracias a ello, han logrado mostrar el demo del proyecto.

En busca de una comunidad

Para la fundadora de Anima Interactive, no se trata solo de un videojuego, sino de algo más grande: un movimiento social y cultural. “Queremos cultivar una comunidad que nos apoye con el mensaje”, asegura.

“Buscamos que este proyecto sea una forma de informarnos y de conectar con la realidad. Por ejemplo, hemos estado colaborando con muchos migrantes en albergues en México. He viajado allá y he recorrido los caminos que muchas personas toman para llegar desde México hasta Arizona. Como es un tema muy sensible, creo que es fundamental tener retroalimentación directa de personas que están conectadas con esta experiencia. Queremos hacerlo lo más auténtico posible y siempre con respeto”, agrega Reyes.

Como parte del proyecto, se han acercado a organizaciones y grupos de inmigrantes en Estados Unidos para pedirles su opinión y asegurarse de que el proyecto se desarrolle con responsabilidad y con amor, dice la entrevistada.

Acerca de las últimas redadas y protestas en Estados Unidos, Reyes expresa que, aunque han sido semanas intensas, todo el año ha estado marcado por desafíos. “Por ejemplo, el 20 de enero, cuando entró la nueva administración de Donald Trump aquí en Estados Unidos, cancelaron completamente las aplicaciones de asilo. Justo en ese momento estaba visitando albergues donde muchas personas esperaban sus citas. Ese día, miles de migrantes y solicitantes de asilo vieron desaparecer por completo su esperanza de seguridad y refugio”, recuerda.

Reflexiona, además, que muchas personas no conocen las verdaderas motivaciones detrás de la migración. “La mayoría de migrantes no quiere dejar su país, pero se ven obligados a hacerlo por la violencia, la persecución o simplemente para buscar una vida mejor o reunirse con sus familias. Es un tema muy complejo”, dice.

Considera urgente humanizar esas historias y hacerlas visibles. “Creemos profundamente en el arte como una herramienta para sanar y para cultivar comunidad. A través de experiencias interactivas e inmersivas como este videojuego, esperamos fomentar empatía”, comenta Reyes.

Durante las demostraciones del juego, considera que las personas que se atreven a utilizarlo se conmueven. “Sentimos que es momento de unirnos, más que nunca. Cualquier apoyo, colaboración o ayuda es bienvenida. Si alguien desea formar parte de este esfuerzo, puede contactarnos”, concluye la fundadora del proyecto.

Anima Interactive acaba de lanzar su campaña en Kickstarter. Las recompensas incluyen artesanías bordadas por migrantes en albergues como Casa de la Misericordia (Nogales, México), y parte de los fondos será destinada directamente a estos refugios.

El proyecto se ha presentado en eventos en distintos países, como el London Games Festival, A MAZE, en Alemania, y Gamescom LatAm. Además, una versión demo se exhibió en la Tribeca Games Gallery de Nueva York, uno de los festivales de arte más emblemáticos de Estados Unidos. Allí, los visitantes probaron el juego y conocieron también el trabajo artesanal de los migrantes que inspiran el proyecto.