E3 2019: Seis juegos que ya queremos jugar

Un nuevo título de The Legend of Zelda fue confirmado en la E3 (Foto Prensa Libre: Nintendo).

Así como llega se va la E3, pero no sin antes dejar una serie de sorpresas, satisfacciones, decepciones aunque, principalmente, alegrías.

La gran noticia, innegable, es el anuncio de una futura Xbox. Project Scarlett, de momento, que sin confirmación oficial, plantea un futuro con HDR, 8K y streaming.

Las desarrolladoras están al tanto de ello y saben que es el momento para aferrarse al salto de calidad. Lo exponen de sobremanera en los tráilers, que ya compiten o superan a las películas.

Millones de dólares se invierten en los videojuegos porque, como en las películas, hay ingresos multimillonarios, como una de las fuentes principales de entretenimiento.

Por eso no se trata solo de competir con gráficos sino con historias. Elementos narrativos de primer nivel. Por eso, y por la versatilidad del espacio digital, aquí hay seis títulos que se espera lleguen pronto.

Cyberpunk 2077

No se anunció en el recién E3, pero vaya si dio un golpe de autoridad con el tráiler que mostró la acción y tensión de la historia.

Cabe destacar Cyberpunk 2077 porque es desarrollado por el equipo detrás de The Witcher 3: Wild Hunt, uno de los juegos mejor apreciados y buena dinámica.

Ahora bien, no se trata de una época medieval sino de un futuro distópico, con personas que hacen modificaciones en el cuerpo como cambiar una pieza del carro. El asunto es que no se cambia un aro de llanta sino que son espadas en los brazos y ojos capaces de hackear las mentes.

Por fortuna, Keanu Reeves estará cerca para apoyar. Ojalá y traiga consigo algunas de las habilidades de John Wick. El título llegará, oficialmente, en abril de 2020.

Watch Dogs: Legion

Ubisoft trae Watch Dogs a Londres, uno de los múltiples cambios que llega a la saga.

Un gobierno colapsado y con una organización paramilitar a cargo de de la ciudad, los ciudadanos deberán dar un paso al frente para conseguir una sociedad más justa.

La palabra clave es esa: ciudadanos. Ubisoft ha hecho que una variedad de londinenses digitales sean posibles objetos de juego. Hasta ancianas, señaló la desarrolladora.

Una apuesta ambiciosa pero Ubisoft no teme esos retos. Tocará esperar hasta 2020, sin una fecha confirmada, para saber si se cumplen con las expectativas.

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (?)

Dos porque oficialmente es una secuela pero se desconoce si ese será el nombre de la siguiente parte de Breath of the Wild.

Es un paso inusual para Nintendo, que no es ajena a las secuelas pero sí de modo tan concreto con los juegos de Zelda.

Aunque, según se palpó en las redes, la noticia fue bien recibida por los fieles a la franquicia. Breath of the Wild es colocado por algunos al lado de Ocarina of Time y Majora’s Mask.

Lea también: Nintendo brilla en la E3 con “Zelda”, “Animal Crossing” y “Luigi’s Mansion”

Nintendo compartió el hecho con un video que muestra animaciones pero no detalles del juego, que no tiene fecha de lanzamiento. Será exclusivo de la consola Switch.

Marvel’s Avengers: A-Day

¿Terminaron los Avengers? En la teoría sí, si pensamos exclusivamente en lo que ocurrió recientemente en Endgame.

Pero ni Disney ni Marvel van a apartarse del éxito de la franquicia y no querrán mermar la atención. Square Enix, encargada del proyecto, develó los detalles en un tráiler trepidante.

Aunque también discutido, porque claramente ya no están los Robert Downy Jr, Chris Evans o Scarlett Johansson en los roles de los Iron Man, Captain America y Black Widow.

Será difícil acostumbrarse pero quizás exista un buen sustento en un juego que plantea una batalla en San Francisco, sin mayores detalles sobre el estilo de juego.

Si se presta atención al trabajo de Square Enix, sin embargo, se puede esperar una dinámica a lo Tomb Raider o Final Fantasy. Quedará por verse.

Star Wars: Jedi Fallen Order

EA se mantiene en la mirada crítica por su reciente trabajo en videojuegos de Star Wars como las versiones pasadas de Battlefront, por lo que Jedi Fallen Order tiene una tarea pendiente: recuperar la confianza.

Para ello se apela a un formato de juego relativamente olvidado, el de un título de un jugador, guiado por la historia, cuando la tendencia global son los multijugadores masivos, en línea o de mundo abierto.

Es una fórmula que ya ha traído resultados y que tiene un valor agregado en el elemento histórico. Jedi Fallen Order ocurre después de los hechos de la película Episodio III. Cal Ketis, uno de los últimos jedi, se hará cargo de devolver la confianza en la fuerza.

Hablando de fuerza, en el último tráiler se ve cómo la manipulación de objetos es una las estrategias principales. Androides y espadas láser, también.

Ghostwire: Tokyo

Poco se puede decir de este título, la verdad. Aunque sí hay varias emociones que se hacen sentir con un tráiler terrorífico.

Es Tokyo, una ciudad ajetreada, donde de pronto desaparecen los humanos. Es como (spoilers) un Avengers Infinity War, pero todavía más espantoso. Hasta un pobre shiba inu queda varado por ahí, por si más angustia se necesitaba.

El silencio, los contrastes de luz, un personaje extraño con una máscara… Los fanáticos del horror y de la acción podrían ver una oferta emocionante en este juego.

Contenido relacionado:

> Filtran lista con las próximas películas de Marvel

> Disney inaugurará un nuevo parque temático inspirado en Star Wars

> Así es el nuevo modo oscuro de Android Q y sus beneficios