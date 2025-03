Elon Musk incorpora la red social X a su empresa xAI para combinar datos y recursos

“Esta combinación desbloqueará un inmenso potencial al mezclar la capacidad de IA avanzada y conocimiento de xAI con el alcance masivo de X“, indicó el empresario en un mensaje en esta misma red social, adelantando que busca construir una plataforma que “acelere el progreso humano“.

Musk desgranó que xAI ha comprado X en una transacción que valora a la primera en US$80 mil millones y la segunda en US$33 mil millones, pues resta US$12 mil millones de deuda con respecto al precio que pagó al hacerse con esa red social, antes llamada Twitter, en 2022.

“Los futuros de xAI y X están entrelazados. Hoy, oficialmente hemos dado el paso para combinar los datos, modelos, computación, distribución y talento“, explicó el también ejecutivo de Tesla y responsable de eficiencia en el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Musk, que sigue siendo el hombre más rico del mundo pese a los vaivenes de su patrimonio, agregó que la “empresa combinada ofrecerá experiencias más inteligentes y significativas” y prometió mantener su “misión de búsqueda de la verdad y promoción del conocimiento“.

El empresario explicó que xAI, en los dos años desde su creación, se ha convertido en uno de los “laboratorios de IA líderes en el mundo“, mientras que X, a la que llama “una plaza mayor digital“, en ese tiempo ha mejorado su eficiencia y logrado un gran potencial de crecimiento.

La venta de X por parte de Musk a xAI se produce después de que este admitiera recientemente en una entrevista que le estaba resultando complicado atender sus ambiciones empresariales siendo el líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La incorporación de X a xAI de momento no ha generado cambios en la red social, que ya ofrecía el chatbot de xAI llamado Grok, y Musk no ha detallado si habrá cambios para los usuarios.

Musk compró Twitter en octubre de 2022, antes de rebautizarla X, por unos US$45 mil millones, y si bien el valor de US$33 mil millones expuesto hoy supone una reducción, contradice la fuerte caída de valor estimada por algunas financieras a tenor de los cambios que ha sufrido.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…