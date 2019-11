Facebook podría escanear el rostro del usuario para verificar su identidad

Según informó la investigadora Jane Manchun Wong, conocida por descubrir funciones en prueba en redes sociales, Facebook está probando una nueva técnica de verificación basada en el reconocimiento facial del usuario.

Wong indica que el nuevo sistema pedirá a los usuarios que verifiquen sus identidades al hacer una selfie en video mientras miran en diferentes direcciones. La pantalla de incorporación de Facebook dice que el sistema “nos ayuda a confirmar su identidad y comprobar que es una persona real”.

El sistema de verificación solicitará a los usuarios que durante el procedimiento del video selfie, se incorpore dentro de un marco redondo que aparece en la pantalla del dispositivo móvil para que se pueda adaptar la imagen completa.

This is how Facebook's Facial Recognition-based Identity Verification looks like

It asks me to look at several directions within the circle

It explicitly states no one else will see the video selfie and will be deleted 30 days after the confirmation pic.twitter.com/296bGRDyYZ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019