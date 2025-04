Fallas en Spotify: usuarios informan problemas en la aplicación de música

Usuarios reportan problemas técnicos para acceder al servicio de transmisión en línea de música y pódcast.

Downdetector registra más de 40 mil reportes de incidentes con la aplicación de Spotify.

Según ese sitio, el 61% de los reportes corresponden a fallas en la aplicación móvil.

Además, la mayoría de los informes proviene de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La cuenta oficial de Spotify en X afirmó que la empresa está al tanto de los problemas.

"Estamos al tanto de algunos problemas y los estamos investigando", escribió Spotify.

La revista Variety detalló que, al intentar acceder a Spotify, algunos usuarios recibieron un mensaje de error HTTPS 502: “Error del servicio. El servidor encontró un error temporal y no puede completar su solicitud. Vuelva a intentarlo en 30 segundos”.

Usuarios explicaron que la opción de búsqueda en la aplicación no funcionaba, ni tampoco la reproducción de música o pódcast.

We are aware of the outage and working to resolve it as soon as possible. The reports of this being a security hack are false.