Google amplía su IA: ¿Cuántos países e idiomas suma y cómo transformará la experiencia de búsqueda?

Google anunció este miércoles 8 de octubre que su modelo de inteligencia artificial, Modo IA, se ha expandido a 50 países nuevos. Este permite ampliar cualquier consulta mediante preguntas y enlaces adicionales de forma más rápida y detallada, afirmó la compañía.

Según Google, el modelo se ha desplegado en 36 nuevos países, en su mayoría europeos. La empresa puntualizó que, por medio de esta IA, se ofrecerá una experiencia de búsqueda mucho más eficiente.

Asimismo, fuentes internacionales recalcan que el Modo IA fue diseñado para comprender lo que busca el usuario, por complejo que sea, y brindar una respuesta ágil y detallada gracias a sus funciones mejoradas de razonamiento y multimodalidad.

Se confirmó que, desde esta fecha, el buscador incluirá un botón nuevo en la página de resultados. También estará disponible en la aplicación de Google para los sistemas operativos Android e iOS.

¿Cómo funciona el Modo IA de Google?

Esta modalidad admite distintos tipos de preguntas, incluso con varios apartados, de acuerdo con Google. La compañía aseguró que el Modo IA es especialmente útil para preguntas sin una sola respuesta y para tareas complejas como buscar información, planear un viaje o comprender instrucciones confusas.

Google también afirmó que ha comprobado que los primeros usuarios de este modelo realizan preguntas hasta tres veces más largas que las consultas tradicionales.

Para acceder al Modo IA, existen tres maneras:

Dirigirse a google.com/ai

Visitar www.google.com, escribir una pregunta en la barra de búsqueda y dar clic en Modo IA

En la aplicación de Google, presionar Modo IA en la pantalla principal

¿Para qué sirve el Modo IA?

Preguntar por medio de texto, voz o imágenes y recibir una respuesta potenciada por la IA Formular preguntas adicionales sobre cualquier materia Profundizar en más aspectos con datos provenientes de diversas fuentes de internet Revisar el historial del Modo IA y retomar la conversación

La búsqueda en Google podría revolucionar debido al uso del Modo IA en distintos países a nivel mundial. (Foto Prensa Libre: EFE)

Verificación de resultados y controversia del Modo IA de Google

Al utilizar el Modo IA, la herramienta despliega un mensaje donde aclara que “las respuestas podrían contener errores”. Por ello, es importante verificar los datos mediante fuentes confiables o revisar la procedencia de la información proporcionada por Google.

Para revisar las fuentes utilizadas por el agente, se puede formular una pregunta adicional: ¿De qué fuente obtuviste la información? Así, mostrará algunos resultados que el usuario deberá validar accediendo a los enlaces respectivos.

El sitio especializado Xataka enfatiza que, el lanzamiento de las mejoras del modo IA de Google, no está libre de polémica. Algunos medios internacionales reportan caídas de tráfico que oscilan entre el 20 y el 60 por ciento.

Xataka también destaca que Google no ha planteado compensaciones económicas para las páginas que emplea como fuente. Entretanto, los expertos en tecnología continúan evaluando las repercusiones del uso de este agente buscador.

*Con información de EFE