La tecnología satelital, los ojos que ayudan a conservar el océano en Latinoamérica

El Pacífico Este Tropical (PET) se ha posicionado como un ejemplo internacional de cooperación entre países (como Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia) unidos por un corredor marino con joyas naturales como la Isla del Coco, las Galápagos, la isla Coiba y la isla Malpelo, que provee un santuario para diversas especies compartidas, y donde antes la actividad pesquera era prácticamente invisible.

La organización internacional Global Fishing Watch cuenta con una plataforma que recopila información satelital pública y datos compartidos por varios países para, a partir de ella, crear un gran mapa con la ubicación casi en tiempo real de las flotas pesqueras, lo cual permite realizar análisis, identificar patrones, detectar riesgos y apoyar acciones concretas de conservación marina.

“Con la revolución de la tecnología, la ayuda de satélites, más ese monitoreo (dispositivos) que llevan las embarcaciones para evitar colisiones en el mar, podemos entender qué está sucediendo ahí. Tenemos ojos en el mar; ya no tenemos solamente un mapa terrestre, tenemos ahora acceso a un mapa también oceánico”, dijo a EFE la líder para América Latina de Programas de Global Fishing Watch, Mónica Espinoza.

La plataforma funciona con datos del sistema de identificación automática, o AIS, que son los utilizados por las embarcaciones industriales para evitar colisiones; así como con datos VMS de vigilancia y seguimiento que están en poder de las autoridades gubernamentales, además de imágenes satelitales.

“No es únicamente entender dónde están los barcos, dónde está la actividad humana, sino también entender cómo esto se puede relacionar con la temperatura del mar, ahora que viene un súper (fenómeno del) Niño, cómo esa interacción puede afectar la actividad humana, cómo se distribuyen los nutrientes para entender patrones migratorios de especies”, comentó Espinoza.

La transparencia pesquera

El concepto de transparencia pesquera o transparencia de la actividad humana en el mar, se está transformando en acciones en países de América Latina como Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile y Perú que han compartido la información de rastreo de sus flotas.

Global Fishing Watch espera que Colombia se una pronto a esta dinámica como parte de los esfuerzos para mejorar la conservación marina en el Pacífico Este Tropical, una vasta zona marina frente a las costas de Latinoamérica considerado como un corredor biológico de vital importancia para especies como ballenas, tortugas, tiburones y atunes.

La líder para América Latina de Programas de Global Fishing Watch, Mónica Espinoza, hablando en una entrevista en San José, Costa Rica. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alexander Otárola)

“Vemos cómo esos países que están conectados por el mar se están uniendo a esta onda de transparencia y siendo líderes, demostrando que esto es posible, que esto es importante para poder hacer una mejor gestión de nuestros recursos para el bienestar de cada uno de nosotros y de los sectores económicos”, afirmó Espinoza.

Espinoza subrayó que, debido a la transparencia pesquera y al uso de la tecnología, se ha podido visibilizar lo que ocurre en los océanos, tanto en áreas protegidas como en las zonas económicas exclusivas de los países, para que así los tomadores de decisiones cumplan su trabajo basados en información fiable.

Los “ojos en el mar” también contribuyen a la creación y gestión de áreas marinas protegidas y a garantizar que su impacto sea el mejor posible, como ocurrió con la ampliación de la zona protegida alrededor de la Isla del Coco de Costa Rica, donde, gracias al uso de esta tecnología de seguimiento satelital, fue posible comprobar que la actividad pesquera se redujo en un 98% en esa área en los últimos años.

Embarcaciones en el Pacífico en la provincia de Puntarenas, Costa Rica, que forma parte del Pacífico Este Tropical, una vasta zona marina considerado como un corredor biológico de vital importancia para especies como ballenas, tortugas, tiburones y atunes. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alexander Otárola)

Por su parte, el gerente sénior de programa en América Latina de Global Fishing Watch, Carlos Chacón, comentó que para hacer un manejo racional de los recursos marinos y mantenerlos saludables, es importante saber qué es lo que está pasando en el océanos, y por lo tanto uno de los objetivos de la organización es colaborar en ello con los Gobiernos y otros sectores.

Uno de los ejemplos es un caso ocurrido en Panamá, en el que las autoridades detectaron barcos realizando actividades de pesca en zonas no autorizadas y pidieron a la organización un análisis de los datos para contar con una segunda opinión antes de establecer alguna sanción.

“Las personas van a trabajar, van a obtener sustento para sus familias y entonces eso también se puede observar y podemos colaborar para que todas estas actividades se hagan de una forma ordenada y que permita continuar generando beneficios para el futuro, apuntó Chacón.