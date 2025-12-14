¿Por qué la tecnología domina las compras de Navidad en Guatemala?

En almacenes, supermercados, tiendas en línea y mercados populares, los guatemaltecos revelan un patrón: esta Navidad, los obsequios no se compran solo por regalar, sino para resolver, actualizar y consentir. La tecnología marca tendencia en categorías como electrodomésticos y juguetes. El país parece tener claro qué quiere ver debajo del árbol el 24 de diciembre, para abrir en la Nochebuena. Las compras navideñas dinamizan la economía. Según el Banco de Guatemala, serán Q7 mil millones los que circularán en la economía nacional debido a la adquisición de regalos, impulsada por el pago del aguinaldo a partir de mañana, 15 de diciembre.

El comportamiento de los guatemaltecos durante esta temporada deja patrones claros. De conformidad con el informe sobre perspectivas de compra en el país, elaborado por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), hacia fin de año se priorizan regalos funcionales, de alto uso y con buena relación entre valor y precio. El mismo análisis revela que las categorías más demandadas son tecnología —audífonos, relojes y dispositivos inteligentes y accesorios móviles—, seguidos de artículos para el hogar y electrodomésticos, con énfasis en freidoras de aire, licuadoras, aspiradoras y pantallas.

En moda, los preferidos son los zapatos deportivos, la ropa casual y los accesorios. En cuidado personal y belleza, destacan los sets de tratamientos faciales, perfumes y artefactos para el cabello. El análisis de la CCG concluye que “este comportamiento evidencia que el consumidor busca regalar productos útiles, duraderos y que aporten bienestar, combinando practicidad y tendencia en sus decisiones de compra”.

Tecnología

Clara López es madre y trabaja en una cadena hamburguesera en la Ciudad de Guatemala, pero ha aprovechado un espacio al mediodía para buscar los regalos de sus hijos. Para hacer la selección, va sola, a fin de no arruinar la sorpresa. Durante más de tres horas ha caminado por el Paseo de la Sexta, en la zona 1, y encontró, entre infinidad de ofertas y opciones, lo que buscaba. López ha comprado obsequios que forman parte de la tendencia tecnológica registrada en los análisis de la CCG y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

“Tengo tres hijos. La mayor tiene 17 años y le gusta mucho escuchar música; por eso me dispuse a buscar unos audífonos inalámbricos para que los conecte con su celular. Ese es uno de sus pasatiempos. Encontré unos muy bonitos que tienen orejeras con forma de gato, y a ella le encantan los gatos. No salieron tan caros y seguro le gustarán”, detalla López mientras camina por la avenida.

El segundo regalo que compró también está influenciado por la tecnología y los gustos de su hijo de 14 años. En una tienda encontró un juguete que parece un híbrido: es un helicóptero de 25 centímetros de largo que vuela hasta 15 metros. La novedad es que tiene una cámara en la parte frontal y una memoria que permite grabar hasta siete minutos. “Esto parece un dron, pero es un helicóptero. A mi hijo le gustan los videojuegos y los juguetes a control remoto; por eso me decidí por este. La señorita del almacén me explicó cómo funciona. Captura algunas fotos también, aunque no vuela muy alto, pero le va a servir para entretenerse y grabar videos desde cierta altura”, expone López.

Su hijo menor tiene 2 años, y para él optó por un juguete que, además de entretener y estimular el juego, le ayuda a hablar. Es un cactus que baila y tiene ocho canciones, así como diálogos con sílabas, diseñados para mejorar el aprendizaje del habla en niños de 18 meses a 3 años. En esta época no es una norma que los regalos se den a otros, ya que hay quienes se compran el artículo que desearon durante el año, como parte de la dinámica de las compras navideñas.

Los audífonos inalámbricos son muy demandados en esta época navideña y hay precios bajos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Se consienten

Lilian González salió de un almacén con una caja mediana que contiene una freidora de aire de cinco litros, recién comprada. Este electrodoméstico lleva ocho años en el mercado guatemalteco y sigue siendo una opción novedosa para las cocinas. “Este regalito me lo quería comprar desde hace ratos, pero con mi aguinaldo aproveché para llevármelo. Aún no lo voy a estrenar; lo envolveré en papel de regalo y, cuando estemos destapando los obsequios en Navidad, les diré a mis hijos que es el regalo para la familia”, explica González.

Cuenta que en su entorno destapan los regalos en Navidad, aunque admite que cuando sus hijos eran pequeños no soportaban la espera: una vez llegaba la medianoche, cenaban y después abrían los obsequios. Ludvin Cáceres, mercadólogo, señala que durante la época navideña hay patrones de comportamiento que no han cambiado en el mercado guatemalteco en los últimos 30 años.

“Desde hace como tres décadas los guatemaltecos acostumbran comprarse algún obsequio a sí mismos. Suele ser un accesorio o electrodoméstico que no se entrega a alguien en específico. En muchas ocasiones, es para la familia. Aquí influye mucho la categoría de electrodomésticos, y se registran compras de televisores, estufas, lavadoras y refrigeradoras. Si lo notamos, son aparatos de uso familiar”, detalla Cáceres.

La línea blanca de electrodomésticos se ha renovado en dos décadas debido a la tecnología. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A su criterio, en la última década, las tecnologías han sido vitales en los productos y “han generado renovaciones en lavadoras, estufas, televisores, refrigeradoras, microondas y cafeteras, porque casi todo ya es digital y se puede programar. La freidora de aire, por ejemplo, surgió en el 2010 en Alemania. Imagínese que, en el 2009, era impensable preparar papas fritas sin aceite. Ahora es posible, porque las tecnologías llegaron para cambiarlo todo”.

Obsequian salud

No todo son juguetes, electrodomésticos y tecnología. En Navidad también se regalan productos para el cuidado de la piel y el cabello, una opción que gana terreno entre hombres y mujeres. Thelma Arteaga, de la empresa Extract, expone: “Los productos de cuidado personal y aromaterapia son una opción de regalo que conlleva el cuidado de la salud y, además, se asocian con el bienestar. En esta temporada se venden kits para el cuidado de los pies, masajes, cabello, barba, exfoliantes, cremas humectantes y aceites esenciales”.

En cuanto a alimentos, persiste como regalo la canasta navideña, un obsequio que surgió en Europa y Estados Unidos y se introdujo en América Latina entre los siglos XIX y XX. En Guatemala, esta tradición se adoptó por influencia de familias extranjeras que se establecieron en el país. En la actualidad, una canasta navideña puede costar entre Q300 y Q1 mil, y sigue siendo una opción vigente.

La tecnología también ha influido en esta tradición. Desde hace una década se popularizó la tarjeta de regalo en supermercados guatemaltecos, y algunas empresas han optado por obsequiarla a sus empleados, para que ellos elijan los productos que deseen, según el saldo disponible. Hay tarjetas de Q300, Q500 y Q1 mil.