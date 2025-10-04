Qué es Aprende en TikTok y cómo pueden sumarse los maestros guatemaltecos

¿Busca herramientas novedosas para apoyar a sus alumnos? Si usted es docente en Guatemala, el programa Aprende en TikTok ofrece recursos útiles para su labor. El curso es gratuito y de fácil acceso.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de los usuarios por acceder a contenidos educativos mediante la plataforma. “El hashtag Aprende en TikTok tiene millones de vistas. Detectamos un gran interés de nuestra comunidad en aprender, así como el entusiasmo de docentes por enseñar”, comenta Laura Reyna, gerente de Políticas Públicas de TikTok para Latinoamérica.

Según Reyna, Aprende en TikTok consiste en un curso de ocho horas, avalado por autoridades guatemaltecas, que proporciona herramientas para usar esta red social de forma segura, crear contenido educativo y acceder a otros recursos digitales.

Más de 600 docentes guatemaltecos ya han participado en el curso, el cual se ha logrado gracias a una alianza con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras instituciones.

¿Quiénes pueden participar en Aprende en TikTok?

La plataforma está abierta a docentes de todos los niveles, así como a estudiantes de carreras técnicas o superiores relacionadas con la docencia y a personas interesadas en capacitar a otros profesionales, indica Reyna.

Wendy Aguin, maestra de preescolar e inscrita en el programa, señala que este le ha permitido usar TikTok de forma adecuada para crear contenido, compartir conocimientos con colegas y explorar nuevas formas de enseñanza. Aguin destaca que, gracias a esta experiencia, ha conectado con otras docentes del sector público, cuyos estudiantes han aprovechado los videos como herramienta didáctica.

La profesora añade que el programa ha servido de inspiración para que otras educadoras desarrollen materiales con recursos reciclables, apliquen nuevas estrategias pedagógicas y tengan acceso a otros recursos para desempeñar su labor de mejor manera.

Asimismo, el contenido de Aguin ha permitido que las maestras no se sientan solas al momento de planificar sus clases y que se sientan motivadas a seguir implementando estrategias creativas para mejorar la calidad de enseñanza en Guatemala.

Experiencias docentes en la rama STEM

Aldo del Valle, profesor guatemalteco y creador de contenido STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), fue contactado directamente por TikTok Latinoamérica debido a su labor educativa en tecnología y computación. Actualmente forma parte de los educadores del programa.

Del Valle comenta que una de sus mayores satisfacciones es brindar orientación tecnológica de forma gratuita. “A veces recibo cientos de mensajes en mis redes sociales, especialmente en TikTok. Intento apoyar, incluso de forma remota, a quienes lo necesitan”, afirma.

También recomienda prestar atención a la ciberseguridad para evitar incidentes, y aprovechar las funciones de privacidad que ofrecen las plataformas, así como su potencial educativo.

Asimismo, el docente exhorta a otros maestros a aprovechar los recursos tecnológicos y programas como Aprende en TikTok: “Se trata de utilizar todas las herramientas que nos brinda la tecnología, en este caso pues tenemos aplicaciones de vídeo, aplicaciones para editar vídeos, audio y son herramientas muy fáciles de utilizar”, indica.

¿Cómo unirse a Aprende en TikTok?

El proceso de inscripción es sencillo. Según información oficial de TikTok, debe seguir estos pasos: