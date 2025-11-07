Rockstar retrasa otra vez Grand Theft Auto VI: ¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de GTA 6?

Durante la noche del pasado jueves 6 de noviembre, la compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos Rockstar Games, conocida internacionalmente por títulos como la serie Max Payne, Midnight Club y Red Dead, anunció mediante redes sociales que volvió a retrasar la sexta entrega de su producto estrella: Grand Theft Auto (GTA).

"Hola a todos. Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen", informó la compañía en un comunicado publicado en diversas plataformas digitales, como X, donde el anuncio desató caos.

La empresa estadounidense ya había informado a principios de mayo sobre un ajuste en el calendario de lanzamiento del videojuego, considerado una de las grandes novedades del mundo de los "gamers". Por ello, este nuevo retraso generó molestia entre los seguidores de Rockstar, que esperan GTA VI desde hace más de una década.

"En cada juego que hemos lanzado, el objetivo siempre ha sido superar sus expectativas, y Grand Theft Auto VI no es la excepción. Esperamos que comprendan que necesitamos este tiempo adicional para ofrecerles la calidad que desean y ameritan", sentenció el escrito de Rockstar, que en un día generó 123 millones de visualizaciones.

La nueva fecha de lanzamiento de GTA 6, según Rockstar

La compañía desarrolladora de videojuegos estadounidense Rockstar Games anunció que pospone de nuevo el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el próximo jueves 19 de noviembre del 2026, por lo que saldrá casi trece años exactos después de su predecesor, GTA V, que fue lanzado el lunes 18 de noviembre del 2013.

De acuerdo con la agencia de noticias internacional EFE, la última edición de la franquicia, Grand Theft Auto V, presentada hace más de una década, se convirtió en su momento en el estreno de videojuegos más exitoso de toda la historia, al recaudar más de US$800 millones en sus primeras 24 horas en el mercado de los Estados Unidos.

En GTA 5, la historia se desarrollaba en el estado ficticio de San Andreas, inspirado en el sur de California, y tenía como protagonistas al ladrón de bancos retirado Michael De Santa, al gánster Franklin Clinton y al traficante de drogas y armas Trevor Philips, quienes cautivaron a miles de jugadores con una personalidad inédita en la industria.

Sin embargo, Grand Theft Auto VI presuntamente se ambientará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y buena parte del juego se desarrollará en una imitación de la ciudad de Miami llamada Vice City, que ya fue escenario de otros títulos de la saga de Rockstar, como el GTA lanzado en noviembre del 2002, hace 23 años.

Ante este nuevo retraso, en las transacciones electrónicas tras el cierre de la bolsa de Wall Street, hacia las 21.30 horas del pasado jueves 6 de noviembre, los precios de las acciones de la casa matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, cayeron un 8 %, debido a que esta es la tercera vez que el videojuego cambia de fecha de lanzamiento.

"Queremos agradecerles nuevamente su paciencia y apoyo. Si bien la espera será un poco más larga de lo que se creía al comienzo, estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonida y regresar a la moderna Vice City. Atentamente, Rockstar", concluyó la compañía desarrolladora de los juegos.