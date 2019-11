WhatsApp se podrá utilizar en varios dispositivos a la vez

Recientemente se han incorporado varias opciones, entre ellas el bloqueo con huella dactilar para proteger mensajes. Además, se anunció un cambio en los grupos, para favorecer al usuario en su control.

Con esas constantes incorporaciones, los desarrolladores de la aplicación y responsables de su funcionamiento trabajan en una función que permita la conectividad en varios dispositivos a la vez.

A través de su cuenta de Twitter, el medio especializado WABetainfo reveló recientemente nuevos detalles sobre la posibilidad que WhatsApp se pueda utilizar en varios dispositivos al mismo tiempo.

“Como se anunció anteriormente, WhatsApp está desarrollando una función que le permitirá usar su cuenta de WhatsApp en más dispositivos al mismo tiempo. Los chats seguirán cifrados de extremo a extremo porque WhatsApp está desarrollando un nuevo método para asignar claves a dispositivos específicos sobre esta esperada característica y un nuevo método para asignar claves a dispositivos específicos”, compartió WABetainfo en sus redes.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 29, 2019