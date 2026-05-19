WhatsApp reportan una caída a nivel mundial el 19 de mayo de 2026

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WhatsApp reportan una caída a nivel mundial el 19 de mayo de 2026

Millones de usuarios advierten en otras redes sociales dificultades para compartir mensajes, imágenes y links en WhatsApp.

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WhatsApp Rusia

Esta fotografía WhatsApp, software de mensajería instantánea, en la pantalla de un teléfono. La aplicación no funcionó por algunas horas el martes 19 de mayo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca AFP)

La red social WhatsApp registra fallas según se dio a conocer en distintos países. La plataforma de mensajería instantánea también registra complicaciones en su versión web.

Durante la caída no era posible enviar mensajes, compartir fotografías, videos o links, además de afectar a las aplicaciones relacionadas con la aplicación. Usuarios reportaronque en la reciente caída del servicio de WhatsApp, al tratar de entrar, la aplicación te manda en automático a iniciar sesión en Facebook.

El Universal también destacó que por medio de la plataforma DownDetector, usuarios reportaron que están teniendo diferentes problemas con la app.

"A partir de las 5:03 pm comenzaron los primeros reportes y el punto máximo llegó a las 5:33 con una acumulación de 576 informes. De acuerdo con la plataforma especializada en informar caídas y errores en redes sociales, WhatsApp acumula el 60% de reportes en problemas con el sitio web, después 17% en la app y 14% presenta errores al iniciar sesión", destacaron.

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Meta al momento no se ha pronunciado. Por lo regular al ingresar desde una computadora de escritorio las aplicaciones tenían el mensaje: "Se produjo un error y no se pudo cargar la página".

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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