WhatsApp reportan una caída a nivel mundial el 19 de mayo de 2026

La red social WhatsApp registra fallas según se dio a conocer en distintos países. La plataforma de mensajería instantánea también registra complicaciones en su versión web.

Durante la caída no era posible enviar mensajes, compartir fotografías, videos o links, además de afectar a las aplicaciones relacionadas con la aplicación. Usuarios reportaronque en la reciente caída del servicio de WhatsApp, al tratar de entrar, la aplicación te manda en automático a iniciar sesión en Facebook.

El Universal también destacó que por medio de la plataforma DownDetector, usuarios reportaron que están teniendo diferentes problemas con la app.

"A partir de las 5:03 pm comenzaron los primeros reportes y el punto máximo llegó a las 5:33 con una acumulación de 576 informes. De acuerdo con la plataforma especializada en informar caídas y errores en redes sociales, WhatsApp acumula el 60% de reportes en problemas con el sitio web, después 17% en la app y 14% presenta errores al iniciar sesión", destacaron.

Meta al momento no se ha pronunciado. Por lo regular al ingresar desde una computadora de escritorio las aplicaciones tenían el mensaje: "Se produjo un error y no se pudo cargar la página".