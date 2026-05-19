Tecnología
WhatsApp reportan una caída a nivel mundial el 19 de mayo de 2026
Millones de usuarios advierten en otras redes sociales dificultades para compartir mensajes, imágenes y links en WhatsApp.
Esta fotografía WhatsApp, software de mensajería instantánea, en la pantalla de un teléfono. La aplicación no funcionó por algunas horas el martes 19 de mayo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca AFP)
La red social WhatsApp registra fallas según se dio a conocer en distintos países. La plataforma de mensajería instantánea también registra complicaciones en su versión web.
Durante la caída no era posible enviar mensajes, compartir fotografías, videos o links, además de afectar a las aplicaciones relacionadas con la aplicación. Usuarios reportaronque en la reciente caída del servicio de WhatsApp, al tratar de entrar, la aplicación te manda en automático a iniciar sesión en Facebook.
El Universal también destacó que por medio de la plataforma DownDetector, usuarios reportaron que están teniendo diferentes problemas con la app.
"A partir de las 5:03 pm comenzaron los primeros reportes y el punto máximo llegó a las 5:33 con una acumulación de 576 informes. De acuerdo con la plataforma especializada en informar caídas y errores en redes sociales, WhatsApp acumula el 60% de reportes en problemas con el sitio web, después 17% en la app y 14% presenta errores al iniciar sesión", destacaron.
Meta al momento no se ha pronunciado. Por lo regular al ingresar desde una computadora de escritorio las aplicaciones tenían el mensaje: "Se produjo un error y no se pudo cargar la página".