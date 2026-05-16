Muere Rebeca Morales Ortiz, “Rebesalsa”, cantante guatemalteca de música tropical

Recordada por su alegría y ritmo latino, la artista guatemalteca Rebeca Morales Ortiz, mejor conocida como "Rebesalsa", murió la mañana de este sábado 16 de mayo del 2026, según confirmó la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala.

“La Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Rebeca Morales Ortiz, “Rebesalsa”. Voz inconfundible, intérprete excepcional y embajadora de la música tropical que, con su talento y carisma, dejó una huella imborrable en el corazón de Guatemala y de todos los que disfrutamos su arte. Su voz vivirá por siempre. En paz descanse la señora de la canción”, publicó la entidad en sus redes sociales.

Otros artistas guatemaltecos, como Lester Homero Godínez Orantes, también lamentaron el deceso. “Expreso mis sinceras condolencias al gremio artístico por el fallecimiento de nuestra compañera conocida como Rebesalsa”, escribió en Facebook.

Rebeca Morales Ortiz debutó en el mundo artístico en 1974, cuando tenía 17 años, con el grupo musical Tabú, con baladas románticas y rancheras. Desde entonces ganó gran aceptación entre el público. Posteriormente, también se involucró en el teatro musical.

Su transición al ritmo latino ocurrió tras conocer a la puertorriqueña Angélica Rosa y formar parte de su primera promoción de alumnos, en los años 90. Debutó como “Rebesalsa” en una edición de la Teletón.

“Rebe, nuestra familia en Guatemala… la madrina incondicional de mi hija Rebecca Carolina… Mi amiga, hermana y defensora de todos los trancazos en Guatemala… Gracias…”, escribió su maestra Angélica Rosa en redes sociales.

De momento se desconocen las causas de su fallecimiento, así como los detalles de su sepelio.