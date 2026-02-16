X sufre caída global este 16 de febrero del 2026: millones reportan problemas para ingresar

La aplicación insignia a cargo de Elon Musk, X, antes conocida como Twitter, reportó la mañana de este lunes 16 de febrero una caída que ha dejado a varios usuarios incomunicados dentro de la plataforma.

Este fallo fue notificado por usuarios a nivel mundial, quienes no han podido acceder a la plataforma o han mostrado errores a la hora de cargar el contenido, destaca la prensa internacional.

Estos problemas se han reportado en usuarios que utilizan la red social desde su aplicación para celular, así como desde su página oficial. Cuentas personales y profesionales han quedado sin uso por la caída.

Pasadas las 7.30 horas de Guatemala se comenzó a reportar la interrupción de los servicios de la red social.

Downdetector, página especializada en reportar fallas en sitios web y redes sociales, destacó que para las 8.30 horas del este más de 40 mil usuarios habían reportado la caída.

Hasta el momento, más del 50% de los usuarios reportó problemas con la aplicación móvil, destacan medios como USA Today.

Los reportes se han extendido por Latinoamérica, Estados Unidos y parte del continente europeo. Según los informes, el 69% de los reportes corresponde a fallas en la aplicación y el 31%, en la versión web de X.

Se ampliara más detalles.

Así luce la interfaz de la plataforma de X, este lunes 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla X)