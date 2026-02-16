X sufre caída global este 16 de febrero del 2026: millones reportan problemas para ingresar

Tecnología

X sufre caída global este 16 de febrero del 2026: millones reportan problemas para ingresar

Una de las redes sociales más usadas a nivel mundial registró una caída global. Los reportes de estos fallos han llegado desde Estados Unidos, España y Latinoamérica. Esto es lo que se sabe.

|

time-clock

EA5040. LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2024.- Fotografía de archivo del 29 de julio de 2023 de un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo 'X' frente a la página principal de Twitter en Los Ángeles, California (EE.UU.). X le dice al Tribunal Supremo que pagará la totalidad de las multas para volver a operar en Brasil. Al final parece haber prevalecido la fría y cruda realidad del mercado sobre los caprichos o convicciones. Este es el clic principal de la semana en América. EFE/ Etienne Laurent

Red social X sufre una caída a nivel global este 16 de febrero. (Foto Prensa Libre: EFE)

La aplicación insignia a cargo de Elon Musk, X, antes conocida como Twitter, reportó la mañana de este lunes 16 de febrero una caída que ha dejado a varios usuarios incomunicados dentro de la plataforma.

Este fallo fue notificado por usuarios a nivel mundial, quienes no han podido acceder a la plataforma o han mostrado errores a la hora de cargar el contenido, destaca la prensa internacional.

Estos problemas se han reportado en usuarios que utilizan la red social desde su aplicación para celular, así como desde su página oficial. Cuentas personales y profesionales han quedado sin uso por la caída.

Pasadas las 7.30 horas de Guatemala se comenzó a reportar la interrupción de los servicios de la red social.

LECTURAS RELACIONADAS

AME5550. MONTEVIDEO (URUGUAY), 03/12/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025' este miércoles, en Montevideo (Uruguay). Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que ofrecerá en Montevideo, ciudad a la que regresa 25 años después de su última actuación. EFE/ Gaston Britos

Shakira en El Salvador: la cantante reunió a más de 145 mil espectadores y se consolida como fenómeno con su residencia en Centroamérica

chevron-right

Netflix sube precio en Guatemala 2026: cuánto costará cada plan en quetzales y desde cuándo aplica

chevron-right

Downdetector, página especializada en reportar fallas en sitios web y redes sociales, destacó que para las 8.30 horas del este más de 40 mil usuarios habían reportado la caída.

Hasta el momento, más del 50% de los usuarios reportó problemas con la aplicación móvil, destacan medios como USA Today.

Los reportes se han extendido por Latinoamérica, Estados Unidos y parte del continente europeo. Según los informes, el 69% de los reportes corresponde a fallas en la aplicación y el 31%, en la versión web de X.

Se ampliara más detalles.

Así luce la interfaz de la plataforma de X, este lunes 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla X)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Redes Sociales Tendencias entretenimiento Twitter 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS