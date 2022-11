Cementerio La Verbena y Salud admiten confusión sobre paradero de fallecidos por covid-19 y explican quiénes son los responsables

El camposanto fue designado para resguardar a los fallecidos por la pandemia en marzo de 2020. Pasados más de dos años y medio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) autorizó el acceso al área, permitiendo que los guatemaltecos pudieran finalmente visitar y honrar a sus parientes. No obstante, en los días previos a este 1 de noviembre, las personas han estado desorientadas y en al menos cinco casos se han topado con que al parecer su familiar no está en el lugar que tenían pensado .

Rafael Chiriz, actual administrador del cementerio La Verbena, junto a las autoridades de Salud, admitieron la problemática y confirmaron que hace ocho días se detectó el primer caso en el que los registros no coincidían. Esto, aseguran, se debió al ingreso sin autorización de sepultureros, quienes ofrecieron en años pasados arreglar las tumbas e incluso colocarles placas y cruces con otros nombres.

“Nosotros habíamos reportado el hecho; sin embargo, no se tomaron las acciones oportunamente”, aseguró Chiriz al respecto, quien reportó el inconveniente a su antecesor. “En junio del año pasado comenzó a observarse y fue cuando se le recomendó a la administración anterior, pero no tomaron ninguna medida”, especificó.

¿Cómo se dio la confusión?

Chiriz explicó que se pidió a los trabajadores independientes que se registraran y solicitaran una autorización. De esa manera se les haría entrega del registro numérico y se les señalaría en dónde estaba ubicado el fallecido en el área Covid. “Pero como el cementerio es muy extenso y colinda con una colonia que tiene ingresos ciegos, eso fue el descontrol”, aseguró.

“Ese fue el problema y los visitantes se dieron cuenta el día sábado y lunes fue otra persona”, añadió.

Debido a ello, Chiriz dijo que se solicitó al encargado del cementerio llevar el registro de los sepultureros y señalarles la fecha para que construyeran solamente una base para la lápida, una jardinera y una cruz, esto pensando en que a futuro se lleguen a pedir traslados a otra parte del recinto. Pero estos cambios de espacio están autorizados hasta dentro de cuatro años.

El administrador cree que los cruces de registros por los sepultureros no autorizados se dieron entre 2020 y 2021, pues luego se implementaron mayores controles.

El fin de semana los visitantes del cementerio recibían un papel con el correlativo para encontrar a su ser querido, pero muchas veces se les dificultaba localizarlo. Ahora ya hay designadas al menos cuatro personas como guías para encontrar el lugar preciso tras las confusiones que se han presentado.

Sin embargo, la duda quedó sembrada. “En la oficina, con papeles y todo, le indicaron que aquí era. Ahorita que venimos hay otra familia, entonces la que está allí no sabemos si es mi suegra”, relató Amanda Pérez, quien visitó junto a su familia a su ser querido en el área Covid.

“Aquí no han identificado. No sabemos si es correcto o no y hasta ahorita están verificando”, reclamó.

¿Cuál será la solución?

La administración del camposanto asegura que sí tienen los registros y que los guías deberán apoyar a las personas que visiten el recinto este 1 de noviembre.

Pero no será hasta el próximo jueves 3 de noviembre que Chiriz confirmó que se hará un estudio topográfico de las sepulturas, para cotejar los registros del sistema y datos de los fallecidos con el correlativo.